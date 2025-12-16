La Xunta cifra en el 10% el seguimiento de la huelga de docentes y acusa a la CIG de "apostar por el conflicto"

Archivo - El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez. - XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Educación ha cifrado en el 10,03% el seguimiento de la huelga de docentes convocada para este martes y este miércoles por la CIG y STEG. En este contexto, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha acusado a la central sindical de "apostar por el conflicto" y ha recordado que "en Galicia ya existe un marco de negociación".

En concreto, se ha referido al acuerdo de medidas para mejorar el sistema educativo, un acuerdo firmado por CC.OO., ANPE y UGT en el año 2023 y al que la semana pasada se adhirió CSIF "por un ejercicio de responsabilidad", según destacó el propio sindicato.

"En este caso, se están viendo claramente las dos formas de entender y de desarrollar el trabajo cotidiano. Por una parte, unos apuestan por el conflicto, por romper todos los puentes sin importar nada", ha afeado el conselleiro.

De este modo, ha recriminado a la CIG y a STEG que esta convocatoria de huelga se produzca en días de evaluación, "algo inaudito que está pensado para tomar como rehenes a los alumnos y a las familias, para generar el malestar y el descontento en las familias", ha reflexionado.

Asimismo, ha acusado a la CIG de "anteponer sus intereses políticos al bienestar del alumnado", así como de "autoexcluirse" del marco de negociación. "En toda mi trayectoria como responsable político de la Consellería de Educación, nunca fuimos capaces de firmar un acuerdo con la CIG-Ensino", ha lamentado.

Por su parte, consultada por Europa Press, la secretaria nacional de CIG-Ensino, Laura Arroxo, ha insistido en que el acuerdo de medidas para mejorar el sistema educativo "está totalmente superado" y ha recordado que "fue denunciado por los propios sindicatos firmantes".

Con todo, el conselleiro ha reconocido que, "aunque el sistema educativo ya es bueno, hay que seguir mejorando" y ha asegurado que "la inmensa mayoría del profesorado va a estar a la altura, los equipos directivos van a estar a altura y van a cumplir con las evaluaciones del alumnado".