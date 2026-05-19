La Xunta cifra en 388 millones el perjuicio para Galicia hasta abril por el retraso de entregas a cuenta

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, en el Parlamento - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha cifrado el perjuicio para Galicia por el retraso de las entregas a cuenta en 388 millones de euros en los cuatro primeros meses de 2026. Prevé que la comunidad gallega tenga que pagar ocho millones en intereses este año por este motivo, que suman 23 millones en los últimos tres años.

En una comparecencia en el Parlamento este martes, el conselleiro ha denunciado las "consecuencias negativas" para Galicia por la "reiterada ausencia" de Presupuestos Generales del Estado (PGE). Recuerda que este "no es dinero que el Estado dé graciosamente", sino que le corresponde a Galicia y lo están "reteniendo muchos meses sin ninguna justificación".

Por ello, reclama a "todos los grupos que se sumen" y pidan al Gobierno central que "deje de usar políticamente la financiación de comunidades autónomas", lo que califica de una "especie de chantaje".

Así, Corgos demanda la "necesidad" de que el Gobierno transfiera "de forma urgente" las entregas a cuenta de este año para no incurrir en endeudamiento, una financiación a la que Galicia "tiene derecho".

EXIGE LA RETIRADA DE NUEVA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Por otra parte, el conselleiro de Facenda ha insistido en exigir al Gobierno la retirada de la nueva propuesta de financiación autonómica y "sentarse con todas las comunidades para consensuar un modelo equitativo".

De tal modo, ha vuelto a criticar este "funesto y poco equitativo" nuevo modelo de financiación autonómica que considera negativo para Galicia, hecho "solo para contentar a los socios catalanes de Pedro Sánchez". Advierte de que Galicia "tendría que recibir el doble de los 587 millones que se anuncian como adicionales".

Corgos se muestra en contra del principio de ordinalidad para beneficiar con más gasto a las comunidades con mayores capacidades tributarias, pues se "corre el riesgo de erosionar los fundamentos del Estado de las autonomías, debilitando la cohesión territorial y generando una desigualdad creciente entre los ciudadanos". Vuelve a pedir una mejor ponderación de dispersión y envejecimiento.

Resalta que no se puede hacer "tabla rasa" con la condonación de la deuda pública, "situando al mismo nivel" a autonomías "rigurosas como Galicia" con otras "más laxas". "Si todas presentasen una gestión como Galicia, ninguna precisaría de una condonación de deuda", agrega.

"GALICIA CALIDADE EN LAS FINANZAS"

Todo ello en una comparecencia para dar cuenta de que Galicia cumple con los objetivos de estabilidad en el 2025, unos datos de los que ya informó tras Consello de la Xunta a finales de abril. Destaca una ejecución del 97,4% del presupuesto de 2025.

Incide en el "buen desempeño fiscal" de la Xunta y en su "solvencia", en lo que define como "una Galicia Calidade también en las finanzas".

En lo tocante a lo que va de 2026, Corgos se ha referido al crecimiento del empleo y el Producto Interior Bruto (PIB), pero pide ser "prudentes" ante las incertidumbres geopolíticas, como la guerra en Irán.

"REGALOS FISCALES"

Durante el debate, Noa Presas (BNG) ha reprochado que el gobierno del PP "no necesita abuela" y lo compara con la reina malvada de Blancanieves que se mira en el espejo para oír que es la "más guapa". Lamenta el "conformismo" de los populares y que viva en un "mundo paralelo".

Así, ha expuesto "debilidades" como una "fiscalidad regresiva", una "mala planificación presupuestaria", la incapacidad de captar recursos y que se triplicó la deuda con el PP en la Xunta. Recrimina que el Gobierno gallego rechace 4.000 millones de quita, ya que "siempre dicen no en lo que benefician a Galicia y sí en lo que beneficia al PP".

Además, Presas ha denunciado el incremento de gasto en armamento a costa del gasto social. Observa el "mismo modus operandi" que durante la crisis financiera, por lo que el gasto en armas "va a salir de presupuestos públicos", lo cual va a "restringir aún más el gasto de comunidades".

Mientras, Patricia Iglesias ha cargado contra el "fracaso y peligro" del modelo fiscal de la Xunta. Denuncia que los "regalos fiscales" llevaron a Galicia a contar con 793 millones menos para las arcas públicas este año, lo que "beneficia fundamentalmente a grandes patrimonios y rentas medias y altas".

Igualmente, la diputada socialista reclama a la Xunta aceptar la quita de la deuda de 4.000 millones. "¿Qué van a hacer cuando llame el Gobierno de España?", cuestiona. Asimismo, advierte que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) "lleva tiempo" alertando de un incumplimiento de la regla de gasto por parte del Gobierno gallego.

En cambio, Alberto Pazos Couñago (PPdeG) ha defendido el trabajo "serio" de política financiera de Galicia, con 17 presupuestos consecutivos "en tiempo y forma", lo que contrasta con la "desidia" y "negligencia" del Estado sin nuevos PGE.