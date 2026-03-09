La Xunta completará las viviendas de promoción pública de Xuxán, en A Coruña, con un proyecto de 264 hogares

Reunión Do Consello Da Xunta - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta construirá en el Ayuntamiento de A Coruña 264 viviendas de promoción pública (VPP) en la parcela Z-44 de Xuxán, una vez que el Consello de la Xunta ha autorizado este lunes la licitación del contrato, que incluye la redacción del proyecto, de la dirección de obra y la propia obra de construcción de viviendas.

La licitación, por importe de 51.581.729,67 euros, establece que en su construcción se deben incluir obligatoriamente técnicas industrializadas y solo se tendrán en cuenta las propuestas que consigan una puntuación mínima en esta materia.

La parcela en la que se situarán las viviendas de promoción pública (VPP) tiene una superficie aproximada de 4.080 metros cuadrados y es propiedad de la Xunta. Esta es una de las dos incluidas, por propuesta del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), en la modificación del PGOM de A Coruña con el objetivo de cambiar a residencial el uso a que estaban destinadas inicialmente, que eran terciario.

En otra de estas parcelas, la Z-46, también se construirán 264 viviendas. En este caso ya fue licitado el contrato para la redacción del proyecto y dirección de obra el pasado 16 enero, por un importe de 1.620.805,30 euros.

Con esta licitación ya son 1.061 las viviendas de promoción pública que la Xunta tiene en distintas fases de ejecución en el Ayuntamiento de A Coruña, incluidos los 150 alojamientos compartidos para menores de 36 años y las 168 viviendas de Elviña, destinadas preferentemente a la juventud.

La inversión prevista por parte de la Xunta supera los 200 millones de euros, además del valor de las parcelas, ya que 962 viviendas se construirán en suelo propiedad de la Administración autonómica y las 99 restantes en parcelas cedidas por el Consistorio herculino.

El Gobierno gallego ha destacado que avanza así en el compromiso de duplicar el parque de vivienda pública en 2028, alcanzando las 8.000 unidades, que en 2030 se incrementarán hasta 10.000, tal y como establece el Pacto de vivienda de Galicia 2026-2030.

AREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL EN CORTEGADA

El Consello de la Xunta ha acordado este lunes la declaración de un Área de Rehabilitación Integral (ARI) en Cortegada, la primera ARI en este ayuntamiento.

La delimitación propuesta para esta ARI se encuentra en la parroquia de Santa María, que concentra la mayor parte de los servicios municipales y donde convergen las principales vías de comunicación. La superficie total del ámbito es de 36.780,59 m2.

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas ha informado de la declaración de esta nueva ARI, que tiene como objetivo facilitar la rehabilitación de viviendas y obras de urbanización y reurbanización, repercutiendo sobre las condiciones de vida de los vecinos, mejorándolas.

Esta ARI podrá participar en los repartos de fondos que se realicen en el futuro con cargo a planes autonómicos o estatales destinados a estas actuaciones.

SENDA PEATONAL PO-313

Por último, en su reunión semanal, el Gobierno gallego también ha aprobado definitivamente el proyecto de trazado para la construcción de una senda en la carretera autonómica PO-313, en el tramo que comunica O Cadro y Cadrelo, en el Ayuntamiento de Marín.

Se trata de construir un nuevo itinerario peatonal y ciclista en el margen izquierdo de la vía, de casi 1 kilómetro de longitud, cuyas obras supondrán una inversión total de algo más de 712.000 euros.