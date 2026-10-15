La Xunta constituye la comisión que dirigirá la reforma integral de la Ley de Derecho Civil de Galicia - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha presidido este jueves la constitución de la Comisión Superior que dirigirá la forma integral de la Ley del Derecho Civil de Galicia que impulsa el Gobierno gallego.

La Comisión Superior, cuya puesta en marcha marca el inicio formal del proceso institucional para la modificación, está compuesta por representantes de la Administración autonómica, del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de las universidades gallegas y de instituciones jurídicas y profesionales, así como de expertos de reconocida trayectoria profesional.

Las instituciones integradas son el Consello da Cultura Galega, el Consello da Avogacía Galega, el Consello Galego de Procuradores, el Colexio Oficial de Rexistradores da Propiedade e Mercantís, el Colexio Notarial de Galicia y la Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación.

La Xunta ha recordado que el impulso de esta reforma obedece a la necesidad de adaptar una normativa del año 2006 y que fue revisada por última vez en 2017.

En este marco de actuación, el mes pasado se presentó una propuesta de reforma elaborada por la Comisión Notarial de Derecho Civil de Galicia, centrada principalmente en la necesidad de adaptación al nuevo contexto sociológico y tecnológico y al derecho internacional, así como en la atención a la protección de las personas con discapacidad, edad avanzada o en situación de soledad no deseada.

Esta propuesta será uno de los puntos de partida para el trabajo de la entidad constituida hoy, junto con las aportaciones de las demás instituciones y asociaciones que puedan verse afectadas.