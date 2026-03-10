La Xunta construirá casi 40 viviendas públicas para menores de 36 años en Sanxenxo

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue; y el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta construirá alrededor de 40 viviendas públicas para menores de 36 años en el Ayuntamiento de Sanxenxo, tras acordar la cesión de la parcela de la calle de las Conchas.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, se ha reunido este martes con el alcalde, Telmo Martín, en el que se ha abordado esta nueva colaboración.

Allegue ha destacado que, en el reto de la Xunta para duplicar el parque público de vivienda residencial, se necesita la cooperación de los ayuntamientos, subrayando en este sentido la colaboración de Sanxenxo con una nueva cesión de suelo donde construir que llega tras la formalización en febrero de otra cesión en Noalla, donde la Xunta construirá 25 viviendas públicas.

Según recogen en un comunicado, ha explicado que la nueva parcela está situada en la calle de las Conchas, en el centro del núcleo urbano de Sanxenxo y próxima a la playa de Silgar. Los futuros hogares estarán destinados al alquiler accesible para menores de 36 años. En los próximos días se firmará la cesión y la Xunta licitará lo antes posible a redacción de este pxoxecto.

En lo que respecta a la promoción de Noalla, la Administración autonómica tiene en licitación la redacción de este proyecto, dirección de obra y la construcción de estos hogares por un presupuesto de casi 6,8 millones de euros y el plazo de presentación de ofertas finaliza el 29 de abril.