La Xunta continúa con el expediente de Altri, aunque reconoce "muy difícil" su implantación sin conexión eléctrica

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, en rueda de prensa tras el Consello de la Xunta. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha asegurado este lunes que la Xunta continúa con el expediente del proyecto que Altri pretende instalar en la localidad lucense de Palas de Rei, pero ha reconocido que es "muy difícil" asentar una iniciativa como esta "en un territorio en el que no hay conexión eléctrica".

A preguntas de los medios sobre el estado de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de este proyecto, Calvo, que ha presidido este lunes el Consello de la Xunta, ha afirmado que a día de hoy este "proyecto estratégico industrial" sigue su expediente, aunque ha apuntado que "no tiene sentido lo que ha hecho el Gobierno" de excluirlo de la planificación de red eléctrica.

Y esto, ha dicho, "no le corresponde a la Xunta", por lo que ha señalado que será la multinacional lusa quien "tendrá que ver qué hace" en un contexto "muy difícil".

"Ya expresamos la sorpresa ante la decisión del Gobierno de aislar a la provincia de Lugo, ya no del proyecto de Altri, sino de cualquier proyecto industrial que necesitase un determinado suministro eléctrico en Lugo. En ese sentido, supongo que los promotores tendrán algo que decir", ha zanjado.