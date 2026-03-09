La Xunta convoca la mesa de apoyo logístico este martes para evaluar el impacto del conflicto en Oriente Medio

09 March 2026, Bangladesh, Chattogram: A vessel carry crude oil imported from the Middle East arrived today at the Chattogram Port. Photo: Mohammed Shajahan/ZUMA Press Wire/dpa - Mohammed Shajahan/ZUMA Press Wir / DPA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha convocado para este martes a la mesa de apoyo logístico a la empresa para evaluar el impacto del conflicto en Oriente Medio en unas 600 compañías gallegas que mantienen relaciones comerciales con esta zona.

Al encuentro de este martes, a las 10,00 horas en la sede del Igape, están convocados, por ahora, el cluster de la función logística, el del granito, Ceaga, Clusaga, Cointega y Asime.

En paralelo, la Consellería de Economía e Industria permanece "en contacto continuo" con la antena del Igape en Dubai, lo que le permite, según asegura, "conocer de primera mano la situación".

Se trata de una mesa, la de apoyo logístico a la empresa, prevista en el borrador del plan director del sector de la logística. La Xunta decide adelantar su puesta en funcionamiento --antes de la aprobación del plan-- a raíz de los acontecimientos y dado el escenario internacional.

La idea es mantener un intercambio de información con el tejido empresarial y también analizar el efecto de cambios en las rutas comerciales. La conselleira, María Jesús Lorenzana, ha apuntado que también se trata de "evaluar concretas medidas de apoyo" a las empresas, "si fuera necesario".

ESPAÑA, "MUCHO QUE DECIR"

En la rueda de prensa posterior al Consello, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha subrayado la voluntad de "reforzar" el seguimiento y apoyo a 600 empresas que exportan a Oriente Medio. "Haremos todo lo que está en nuestra mano", ha resaltado, después de enfatizar que el Gobierno central "tiene mucho que decir".

Por su parte, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha constatado que el escenario internacional es "complejo", tanto por la guerra en Irán como por la postura de Estados Unidos, y sus repercusiones en el precio de la energía y en el transporte marítimo.

De ahí que la Xunta refuerce "vigilancia y acompañamiento", toda vez que Oriente Medio, en concreto, es un mercado "cada vez más relevante" para Galicia y donde el comercio gallego "se triplicó" desde el año 2000.

De las 600 empresas que en la actualidad comercian con Oriente Medio, unas 200 tienen una relación comercial "regular" en los últimos cuatro años. El volumen de negocio total, entre exportaciones e importaciones, supera los 600 millones, según los datos que ha dado la conselleira.

En concreto, Lorenzana ha indicado que los principales países son Emiratos Árabes y Arabia Saudí, con unos 80 millones de euros de negocio, y "también hay otros" relevantes como Israel, "estratégico" para la Xunta, con un volumen de 115 millones de euros en exportaciones.

Los actores que tienen más presencia en esta zona son los del textil y la automoción y el agroalimentario, pues entre los tres concentran el 90% de los tráficos exportadores y ahí es donde quiere "concentrar atención y seguimiento" el Ejecutivo autonómico.

El principal "impacto económico" del conflicto "no es tanto el directo como el indirecto que se pueda producir", por el mercado energético y el encarecimiento del transporte marítimo y otras derivadas sobre las materias primas y los seguros logísticos, según ha evidenciado la titular de Economía.

"Pueden acabar trasladándose al precio final de las exportaciones y por tanto a la competitividad de nuestras empresas", ha explicado la dirigente.

A esto, según ha dicho, "hay que sumar y seguir vigilando" la incertidumbre relativa a la postura de Estados Unidos, un "mercado importante pero no ni mucho menos principal".

Lorenzana ha recordado que las ventas a este país se redujeron un 32% el último año, de modo que pasó de representar el 2,6% en 2024 al 1,8% en 2025, "manteniendo una buena cifra comercial de exportaciones". "Es una muestra de cómo las empresas gallegas fueron capaces de diversificar y adaptarse a la situación con Estados Unidos", ha reivindicado.

A modo de resumen, Lorenzana ha indicado que el actual escenario "requiere prudencia y seguimiento" y Rueda ha respondido que va a haber "contactos y contactos estrechos" con las empresas consciente de que "todo esto no acaba de hacer más que empezar". "Haremos lo que esté en nuestra mano, pero depende de lo que podamos hacer como país", ha insistido, en alusión al papel "fundamental" del Ejecutivo central.