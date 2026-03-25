La Xunta convoca una nueva línea de ayudas dotada con tres millones de euros para proyectos de I+G+i en Pymes gallegas

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha convocado ayudas por un valor total de tres millones de euros para el desarrollo de proyectos en materia de I+G+i a través del nuevo programa Ciencia-Empresa dirigido a las pequeñas y medianas empresas.

La convocatoria, publicada este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG), está abierta a proyectos de cualquier ámbito temático, aunque pone el foco en las áreas que el Plan galego de I+D+i identifica como "prioritarias" para el futuro económico, como puede ser la biotecnología, las tecnologías profundas y las energías limpias.

En concreto, el objetivo del programa Ciencia-Empresa es "potenciar la I+G+i y reforzar la capacidad de Galicia para transformar conocimiento en valor económico", apoyando la investigación que se realiza en las empresas y la generación de resultados tangibles, tal y como ha subrayado la Xunta en una nota de prensa.

Por su parte, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, que ha participado en la presentación de este nuevo programa este miércoles en Santiago, ha asegurado que el lanzamiento de esta convocatoria responde a una demanda de las pymes gallegas.

En este sentido, ha detallado que las pequeñas y medianas empresas de la comunidad solicitaban una línea para financiar proyectos de investigación y desarrollo "adaptados a sus especificidades y singularidades".

SOLICITUDES HASTA EL 27 DE ABRIL

Así, podrán acogerse a la convocatoria las pymes que desarrollen su actividad en Galicia y que ejecuten, entre los años 2026 y 2028, proyectos de investigación y desarrollo experimental de carácter individual. Tendrán de plazo hasta el 27 de abril para presentar sus solicitudes.

La intensidad de la ayuda oscila entre el 40 y el 75% y la cuantía máxima es de 375.000 euros por proyecto, dependiendo del tamaño de la empresa (si es pequeña o mediana) y de la categoría del proyecto (investigación industrial o desarrollo experimental).

Con todo, la Xunta ha detallado en una nota de prensa que esta nueva línea está financiada con fondos europeos en el marco del programa Galicia Feder 2021-2027.

Además, "con fines de mitigar el alto índice de incertidumbre de los procesos de I+D e incentivar la adopción de proyectos de este tipo", la convocatoria contempla la posibilidad de obtener anticipos de hasta el 80% de la subvención total concedida.