La Xunta "da la bienvenida" a prohibir las redes sociales a los menores de 16 y espera que no "quede en en papel mojado"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Igualdade, Fabiola García, ha celebrado y ha "dado la bienvenida" a la propuesta del Gobierno de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años al considerar que "ya era hora" de que el Ejecutivo central "trabajase por todas en el ámbito de la igualdad".

Preguntada por los medios en el marco de la presentación de la campaña de concienciación en la red 'Igualdade Followers', se ha mostrado sus dudas sobre su implantación definitiva y ha subrayado que "habrá que ver" si la iniciativa no se queda "en un papel mojado como muchas otras".

Asimismo, ha ensalzado la labor realizada por la Xunta en dicha materia a través de la nueva ley de violencia digital que permitirá "borrar la huella digital de todas las mujeres que sufren algún tipo de violencia en el ámbito de las redes sociales".

En esa misma línea, ha destacado que Galicia fue la primera comunidad "en prohibir el uso de teléfonos móviles en los centros educativos" y ha prometido trabajar para "seguir protegiendo a todas las mujeres y los hombres" de los riesgos de las redes sociales.