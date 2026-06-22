La Xunta declara las plazas de médicos de urgencias del Hospital de Ourense como puestos de difícil cobertura

Reunión del Consello de la Xunta. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha declarado las plazas de médicos de urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) como puestos de difícil cobertura, por lo que ofertará eses puestos por el sistema de concurso de méritos y puntuará el triple el tiempo trabajado en este servicio.

Así lo ha trasladado el titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, después de la reunión semanal del Ejecutivo autonómico en rueda de prensa, donde ha explicado que las urgencias hospitalarias de Ourense cuentan con un cuadro de personal de 50 profesionales y en la actualidad tiene ocupadas únicamente 25 plazas.

"Las listas no son suficientes. Este mes se llamó a personal que estaba en listas para cubrir seis vacantes y solo se cubrió una", ha ejemplificado.

Así, tal y como ha detallado la Xunta en una nota de prensa, se ofertarán las plazas vacantes por el sistema excepcional de acceso a la condición de personal fijo de concurso de méritos, es decir, valorando la experiencia y la formación sin necesidad de superar el examen propio de una fase de oposición.

Además, se establece una valoración especial de la experiencia profesional. Cada mes de servicios prestados en las urgencias del CHUO computará el triple de la puntuación que se establezca con carácter general para futuros procesos selectivos o concursos de traslados.

HELICÓPTERO 061 NOCTURNO

Por otro lado, el Consello de la Xunta ha autorizado la contratación del servicio de transporte sanitario urgente aéreo de la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 por un importe de 55,6 millones de euros y un valor estimado de 66,8 millones para los próximos ocho años y que, entre las novedades, cuenta por primera vez con un helicóptero disponible en horario nocturno, que tendrá base en Santiago.

La previsión es que, tras un período de transición de 20 meses, la empresa adjudicataria incorpore una aeronave con capacidad y tecnología para atender enfermos tanto de noche como en condiciones meteorológicas adversas. Además, el nuevo contrato de transporte sanitario urgente aéreo supondrá un incremento de las horas anuales de prestación del servicio.

La Consellería de Sanidade ha recordado que abrió a finales del pasado año un proceso de licitación del servicio de transporte sanitario urgente aéreo que tuvo que ser declarado desierto tras presentarse una única oferta que no resultó admitida.

Ahora, el Consello autoriza la apertura de un nuevo procedimiento para su adjudicación con la previsión de que el servicio pueda entrar en funcionamiento en el último trimestre de este año.

PROGRAMAS CRIBADO

Asimismo, el Gobierno gallego ha avanzado que creará el Consello técnico asesor de los programas de detección precoz de cáncer, un órgano colegiado de carácter consultivo que pretende facilitar la participación de la sociedad en la coordinación de los cribados oncológicos, además de servir de espacio de análisis y apoyo experto.

El Ejecutivo ha abordado este lunes un informe de la Consellería de Sanidade sobre el orden de creación de este nuevo consejo asesor, que consta de un total de 15 artículos, una disposición adicional y una última.

Con esta iniciativa, la Xunta espera que se contribuya a incorporar con mayor rapidez los avances científicos y tecnológicos a los programas de detección precoz.