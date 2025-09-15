La Xunta declara como proyecto industrial estratégico la construcción de una planta de biometano en Lugo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha aprobado este lunes la declaración como proyecto industrial estratégico la construcción de una nueva planta de biometano en el polígono industrial de O Ceao, en el Ayuntamiento de Lugo.

La iniciativa, impulsada por la sociedad Lugaz Bioenerxía, permitirá la creación de 30 puestos de trabajo, 10 de ellos de carácter directo y 20 indirectos, y contará con una inversión de 7,5 millones de euros.

Se trata así del 18º proyecto declarado estratégico por el Gobierno gallego que, junto con los anteriores, suman una movilización global de más de 2.920 millones de euros y cerca de 4.630 empleos.

En concreto, según explica la Xunta, el proyecto contempla la construcción y puesta en funcionamiento de una planta de biometano en la parcela anexa a las instalaciones de Leche Río en O Ceao, que será una de las principales proveedoras de los residuos de proximidad que se emplearán y valorizarán y cuya capacidad alcanzará los 19 gigavatios hora (GWh) al año, que serán inyectados en la red de gas natural.

La nueva fábrica incluye también el aprovechamiento del material orgánico resultante del proceso de digestión anaerobia (realizado para obtener biometano) para la obtención de un producto fertilizante.

AUTÓNOMOS

En otro orden de cosas, la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración impulsará una nueva edición del programa de mentoría para modernizar y potenciar los negocios de más de 200 autónomos en Galicia.

Así se refleja en un informe analizado este lunes en el Consello sobre esta nueva edición, que es ya la sexta que el Ejecutivo autonómico sacó a licitación por más de 287.000 euros.

De este programa se podrán beneficiar autónomos consolidados, que cuenten con un mínimo de 42 meses de actividad económica. Los seleccionados recibirán acompañamiento a lo largo de un año para seguir impulsando su actividad empresarial, favoreciendo su modernización y la apertura de nuevas oportunidades.