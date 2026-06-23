La Xunta defiende su "apuesta" por la atención primaria al llevar a Mesa Sectorial el borrador de la reforma de áreas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha defendido este martes la "apuesta" de su departamento por la atención primaria al llevar a Mesa Sectorial el borrador de la futura reforma de las diferentes estructuras de las áreas sanitarias y, por otro lado, una OPE para enfermería familiar y comunitaria, "un elemento clave en el funcionamiento".

"La principal modificación a reseñar es que, dependiendo directamente de la gerencia del área, va a haber una dirección de atención primaria, una dirección de enfermería y también una dirección de integración asistencial y de atención hospitalaria", ha destacado el conselleiro este martes en declaraciones a los medios.

Asimismo, ha valorado el anuncio hecho este lunes por el presidente gallego, Alfonso Rueda, quien explicó que la Xunta ha declarado las plazas de médicos de urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) como puestos de difícil cobertura.

Por lo que ofertará esos puestos por el sistema de concurso de méritos y puntuará el triple el tiempo en este servicio. "Creo que también es una demostración de que la Consellería de Sanidade y la Xunta hace todo lo posible por solucionar los problemas puntuales que surgen", ha aseverado el conselleiro.

Con todo, ha valorado positivamente la autorización de la contratación del servicio de transporte sanitario urgente aéreo de la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 por un importe de 55,6 millones de euros y un valor estimado de 66,8 millones para los próximos ocho años.