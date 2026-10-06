La Xunta defiende que el nuevo plan no altera el modelo lingüístico y BNG replica: "Cambia prohibiciones de bando"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 (EUROPA PRESS)

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha comparecido en la Cámara gallega para defender la propuesta de actualización del Plan Xeral de Normalización Lingüística, un texto que llega tras el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE y que, según ha subrayado, no supone un "cambio de modelo", sino un "impulso" de nuevas medidas en estímulo del idioma gallego.

Unas palabras que han servido a la diputada del BNG Mercedes Queixas, para avisar de que solo "cambia las prohibiciones de bando" y reprochar a los socialistas su postura. "¿Piensan que pactar algo con este PP antigallego puede traer algo bueno para el idioma?", ha preguntado para asegurar que solo incluye "un par de retoques" para que parezca que "algo cambia" de forma que "todo siga exactamente igual".

Todo ello durante un debate en el que la parlamentaria PSdeG, Silvia Longueira, ha reconocido que se trata de un "acuerdo de lo posible", que "no es fácil" para el PSOE, pero que ha justificado al sostener que "sería una irresponsabilidad manifiesta" no tratar de mejorar la situación del gallego. "No es fácil, pero es necesario", ha incidido.

La comparecencia del conselleiro supone el primer paso en el pleno para la aprobación del nuevo plan en la Cámara, previo al debate de las propuestas de resolución que los grupos podrán presentar hasta las 9,30 horas del miércoles.

El titular de Lingua, que ha iniciado su intervención citando a Castelao y recorriendo la evolución del gallego a lo largo de la historia, ha recordado la unanimidad que avaló el Plan xeral del 2004 para asegurar que la sociedad lanzó un mensaje y ve necesario que "todas las fuerzas políticas se entiendan" para alcanzar un nuevo acuerdo que de impulso al gallego.

"Y nosotros, como servidores públicos, tenemos el deber de escuchar esas demandas para transformarlas en políticas reales y efectivas, que repercutan de forma clara en la mejora de la vida de las personas y en el fomento de nuestra lengua", ha señalado. Dicho esto, ha sostenido que estas acciones "no pueden ser ni unilaterales ni improvisadas ni impositivas", sino que deben emanar del diálogo, del entendimiento y de consenso.

En esta línea, ha puesto en valor el trabajo de las 11 comisiones que participaron en la redacción de la actualización del Plan Xeral, que cuenta con 1.400 aportaciones y desgrana 700 medidas y contempla seis grandes objetivos como la capacitación lingüística de la totalidad de la población de Galicia.

El conselleiro ha señalado que, una vez terminado el proceso de elaboración de este texto, era necesario conseguir un "gran pacto político e institucional" que, conforme ha destacado, se materializa en el "acuerdo histórico" entre tres de las cuatro fuerzas con representación en la Cámara --en referencia a PP, PSdeG y Democracia Ourensana--. Además, ha considerado que los nacionalistas "se equivocaron" al no querer "ni estar" en todo el proceso de elaboración del plan. "Es un error que los va a perseguir", ha afirmado.

López Campos ha avanzado que las principales medidas en el ámbito de educación ya anunciadas, que pasan por levantar el veto al gallego en las materias científico-tecnológicas siempre que se garantice el equilibrio lingüístico, serán aprobadas este mismo año a través de la ley de medidas fiscales que acompaña a los presupuestos.

Un punto en el que ha aprovechado para dejar claro que no se trata de "un cambio de modelo" sino de un impulso de nuevas medidas de estímulo, "dentro siempre de un territorio bilingüe, teniendo en cuenta las peticiones de la sociedad y atendiendo a las recomendaciones de los distintos organismos. "Galicia seguirá manteniendo un modelo de equilibrio lingüístico", "algo perfectamente compatible con la tarea de seguir fortaleciendo el uso de nuestra lengua y ofrecer estímulos que contribuyan a un mayor prestigio de la misma", ha indicado.

El responsable de Cultura, Lingua e Xuventude ha avanzado que, si finalmente obtiene la aprobación mayoritaria del Parlamento --algo que previsiblemente tendrá lugar en la votación del miércoles--, el Gobierno gallego iniciará los trámites necesarios para poner en marcha las primeras 50 medidas más urgentes en los primeros 100 días tras su aprobación. También ha señalado que los presupuestos de 2027 ya incluirán la senda de crecimiento presupuestario en política lingüística, con un millón y medio de euros más.

"PEQUEÑA AYUDA" ANTE EL "PANORAMA DESOLADOR" DEL GALLEGO

En el debate, la portavoz de Lingua del Grupo Socialista, Silvia Longueira ha justificado la postura de su grupo para aportar una "pequeña ayuda" que permita mejorar el "paronama desolador" que vive el gallego y que ha atribuido a los 17 años de políticas del PP.

La parlamentaria socialista ha considerado necesario una "respuesta útil" para frenar la caída de hablantes y ha asegurado que, si bien el plan continúa "lejos" de los objetivos que defiende el PSdeG, incorporó "mejoras sustanciales" gracias a las negociaciones de los socialistas.

Así, ha asegurado que sería "una irresponsabilidad manifiesta" dejar de trabajar para mejorar la situación del gallego y ha señalado que se trata de "un acuerdo de lo posible" que "no es fácil" para el PSdeG, pero sí "necesario".

En esta línea, ha incidido en que ofrecen una "respuesta útil" y ha citado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando el lunes advirtió que "no hay que confundir pactar con traicionar, y bloquear con vencer".

Así, ha negado que el acuerdo se deba a un pacto por otros cargos recordado el periplo judicial padecido por el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y la viceportavoz Lara Méndez. "¿Ustedes creen que José Ramón Gómez Besteiro, con lo que ellos le hicieron, o que Lara Méndez, con lo que ellos también le quisieron hacer, cambian esto por dos carguitos?", ha manifestado.

"CAMBIA PROHIBICIONES DE BANDO"

Enfrente, la diputada del BNG Mercedes Queixas ha acusado a PP y PSOE de presentar un "pacto de conveniencia" para el gallego, con una reforma del Plan Xeral que supone un "paso atrás", "perpetúa la discriminación y favorece la muerte lenta" del gallego y se ha preguntado "a cambio de qué".

"Es una propuesta cobarde, censurada y tuneada en un pacto de despachos", ha afirmado para lamentar el "intento de blanquear la verdadera intención del PP más antigallego de la historia" que, en su opinión, pasa por "mantener una política fracasada para el gallego y legitimar la supremacía lingüística del español".

Así, ha incidido en que se trata de un "catálogo de rebajas" del plan de 2004 que solo incluye "un par de retoques" para que parezca que "algo cambia" de forma que "todo siga exactamente igual". "EL PP sigue en el mismo sitio, detrás de la pancarta contra el gallego. Lo extraño es que las señorías del PSOE quieran compartir ese espacio, en el que tan cómodo se siente el PP con Vox", ha afirmado para criticar que el PP, con el "beneplácito de los socialistas, siga limitando y discriminando el gallego en la educación".

"Firmaron que en lugar de prohibir el gallego en unas materias se prohíban en otras. Esto solo consiste en cambiar las prohibiciones de bando", ha censurado.

DEFENSA DEL PPDEG

Por su parte, el portavoz parlamentario del PPdeG ha puesto en valor el trabajo para constituir una "hoja de ruta útil" para revertir la pérdida de hablantes, ha agradecido la postura de PSdeG y DO y ha criticado la "negativa radical" del BNG a "explorar cualquier posibilidad de diálogo".

Además, ha criticado que los nacionalista hablen de "pacto de sillas" cuando, según ha dicho, es el BNG quien tiene bloqueada" la renovación de distintas instituciones al considerar que "hay un único gallego que cumple las condiciones" para Vicevaledor.