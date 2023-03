La Xunta deniega el parque eólico de Soesto, entre Laxe y Vimianzo (A Coruña), por su impacto en la fauna

Archivo - Varias vacas pastan junto a un aerogenerador eólico en el Parque eólico de Montouto, de la Serra do Xistral, en la comarca de Terra Cha, a 22 de febrero de 2022, en Abadín, en Lugo, Galicia (España). La nueva ley de eólicos que prepara la Xunta

Archivo - Varias vacas pastan junto a un aerogenerador eólico en el Parque eólico de Montouto, de la Serra do Xistral, en la comarca de Terra Cha, a 22 de febrero de 2022, en Abadín, en Lugo, Galicia (España). La nueva ley de eólicos que prepara la Xunta - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

Luz verde a la declaración de impacto ambiental del proyecto de Bustelo e Baralláns, de EDP, y a la construcción del de Serra de Liñares

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha denegado la implantación del parque eólico de Soesto, un proyecto promovido por EDP Renovables entre los municipios coruñeses de Laxe y Vimianzo, porque generaría un impacto sobre la fauna, especialmente en las aves.

Así lo recoge la declaración de impacto ambiental (DIA) negativa que ha hecho pública este jueves la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático. El principal argumento es que la Dirección Xeral de Patrimonio Natural emitió en febrero de este año un informe desfavorable por el "alto nivel de ocupación del entorno" que implicaban los aerogeneradores.

Patrimonio Natural señaló que el proyecto de Soesto se encontraría a entre 100 y 200 metros de distancia de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Costa da Morte y a unos 600 de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Costa da Morte Norte. Además, tal y como concluyó este departamento, produciría afección al paisaje protegido de Penedos de Pasarela e Traba.

El Ayuntamiento de Vimianzo, en otro informe emitido en octubre de 2022, también había planteado que el parque eólico "no es conforme" con la ordenación urbanística municipal y autonómica. Con todo, hubo departamentos de la Xunta --Turismo de Galicia y Defensa do Monte, entre otros-- que no pusieron reticencias a su tramitación.

Se trataba de un parque con dos aerogeneradores y con una potencia total instalada de 12 megavatios que tendría casi 9,7 euros de inversión. Había contado con fuertes críticas por parte de entidades ecologistas, como Salvemos Cabana, por eventuales daños que supondría para el entorno.

OTRO PARQUE CON DIA FAVORABLE

No obstante, la Xunta ha hecho pública también este viernes una declaración de impacto ambiental favorable que permiten avanzar en la implantación del parque eólico de Bustelo e Baralláns, entre Cabana de Bergantiños y Coristanco (A Coruña).

Con respecto al primero, está promovido también por EDP Renovables y constará de seis aerogeneradores con un total de 36 megavatios de potencia instalada. La inversión supera los 28 millones de euros.

La Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático ha formulado una DIA favorable porque ve el proyecto "ambientalmente viable".

De hecho, Patrimonio Natural emitió el pasado febrero un informe que destacó que el parque no está en "ninguna figura de espacios naturales protegidos" y "no afecta" ni a humedales, ni a áreas con avifauna amenazada.

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE SERRA DE LIÑARES

Por otra parte, la Xunta ha publicado este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la autorización administrativa para la construcción del proyecto eólico Serra de Liñares, situado en los ayuntamientos lucenses de A Fonsagrada y Negueira de Muñiz.

En este caso, está promovido por la compañía AV Serra de Liñares y tendrá una potencia instalada de 48 megavatios tras una inversión de 35,5 millones de euros. Se trata de una iniciativa que se remonta a hace más de una década, puesto que ya estaba contemplada en una relación de anteproyectos eólicos que publicó la Xunta en marzo de 2010.

Con todo, la empresa promotora retomó el proyecto en 2019 al solicitar unos cambios en el plan a la Dirección Xeral de Enerxía e Minas, que los aceptó en mayo de 2020. Además, en junio de 2021 el Consello de la Xunta lo declaró iniciativa empresarial prioritaria.

Tras varios informes más de departamentos de la Administración autonómica, finalmente, el 21 de diciembre de 2022, la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais emitió esta autorización de construcción que tres meses más tarde --este jueves-- se ha publicado en el DOG.