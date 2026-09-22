La Xunta denuncia la "lista de agravios" del Gobierno en transporte, como el rechazo al cambio del ancho de vía

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, en el pleno del Parlamento de Galicia - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha denunciado la "larga lista de agravios" del Gobierno central con el transporte gallego y ha denunciado la falta de rigor del estudio de viabilidad para rechazar la migración de la red ferroviaria al ancho internacional.

En su comparecencia en el pleno del Parlamento de Galicia, Diego Calvo ha asegurado que el documento del Ministerio de Transportes "no tiene en cuenta las particularidades de la red gallega ni ofrece una base rigurosa para descartar esta transición".

Al respecto, Calvo ha recordado que más del 80% de la red ferroviaria gallega mantiene el ancho ibérico, una situación que dificulta la llegada de nuevos operadores, limita la oferta de servicios y aleja a Galicia de los grandes corredores ferroviarios europeos. Además, ha advertido de que la convivencia del ancho penaliza los tráficos de mercancías.

Así las cosas, ha cuestionado el rigor del estudio de viabilidad elaborado por el Ministerio al entender que se elaboró como un "mero trámite", sin la participación del departamento competente y sin analizar las particularidades de la red ferroviaria gallega. Frente a ello, ha defendido una transición progresiva y por fases, con especial prioridad para el tramo Ourense Santiago, donde la migración permitiría conectar directamente la alta velocidad con el Eje Atlántico sin depender de los cambiadores de ancho.

ABONO ÚNICO

Diego Calvo también ha criticado el nuevo sistema de abono único para el transporte público y ha recordado que la Xunta presentó alegaciones a propuesta del Ministerio, pero sigue sin recibir la información necesaria para evaluar su impacto en el transporte autonómico, especialmente en lo relativo a la demanda, a las tarifas y a la financiación.

También ha criticado la falta de concreción sobre el régimen económico y la ausencia de garantías para preservar las competencias autonómicas, ha dicho que Galicia ya dispone de un sistema propio de bonificaciones y ha reclamado que el nuevo modelo tenga en cuenta todas las singularidades de cada territorio.

Todo ello en una comparecencia en la que el conselleiro ha denunciado el "abandono" del Gobierno con el transporte, con un rastro de "incidencias e incumplimientos" frente a las que ha urgido mejoras en el mantenimiento y en la fiabilidad de la red ferroviaria, la recuperación de las conexiones suprimidas y más frecuencias y plazas.

En sus demandas ha incluido otras actuaciones pendientes, como el desarrollo del Corredor Atlántico hasta Ferrol por el norte y Portugal por el sur, la conexión ferroviaria con los puertos o la creación de una red de trenes de proximidad.

También ha reclamado un nuevo mapa concesional de autobuses que no suponga la pérdida de servicios, especialmente en el rural, al tiempo que ha criticado la falta de diálogo con las comunidades.

PLAN DE TRANSPORTE PÚBLICO DE GALICIA

En su intervención y frente a la actitud del Gobierno, ha defendido el compromiso y el trabajo que desarrolla la Xunta para mejorar los servicios de transporte de su competencia y ha destacado la evolución del Plan de Transporte Público de Galicia.

Así, ha dicho que la red cuenta con 3.661 líneas, más de 60.000 paradas y casi 2,4 millones de servicios al año, a la que se suma un sistema de bonificaciones que, además de ofrecer condiciones ventajosas a los usuarios, permite viajar gratis tanto a los menores de 21 años como a las personas mayores de 65.

Entre las nuevas herramientas dirigidas a modernizar el transporte público autonómico destaca la Plataforma MoBT, para integrar en una misma plataforma información en tiempo real y pago de billetes. Así, incorpora un sistema de pago digital que permite utilizar el teléfono a través de códigos QR y aplicar directamente los descuentos correspondientes.

Una plataforma que ya está disponible en 96 de los 127 contratos de transporte público y que en las próximas semanas iniciará en el área de Coruña el programa piloto de pago con la nueva tarjeta MoBT. Como apoyo a este despliegue, se habilitarán nueve cajeros en A Coruña y Arteixo, desde los que las personas usuarias podrán transferir los saldos de sus actuales tarjetas TMG a su cuenta MoBT, así como realizar recargas del monedero digital MoBT.

INCIDENCIAS EN EL TRANSPORTE

Además, ha reiterado el compromiso del Ejecutivo autonómico para estudiar y atender las incidencias que afectan al transporte de competencias autonómica al afirmar que si bien no es posible atender el 100% de las peticiones, está dispuesto a hacer los ajustes necesarios para ofrecer un servicio moderno, de calidad y útil.

Tras ello, asimismo, se ha referido al funcionamiento del transporte escolar, al destacar que funciona con normalidad. En concreto, ha detallado que desde el inicio del curso al día 18 se registraron 210 incidencias, un cifra "bastante asumible" si se tiene en cuenta que se prestan "7.000 servicios al día".

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Enfrente, tanto PSdeG como BNG han coincidido al criticar que el conselleiro utilizase gran parte de su comparecencia para cargar contra el Gobierno.

Así, en primer lugar, el diputado socialista Carlos López Font ha criticado que la intervención del conselleiro se extendiese más en el tiempo que el propio discurso de investidura del presidente de la Xunta, llegando a asegurar que los diputados del PP aplaudían a Calvo "porque acababa, y no por convencimiento".

Dicho esto, el responsable socialista ha criticado la alta "dosis de autocomplaciencia" mostrada por el conselleiro, al censurar que se centrarse "en las críticas a los demás" mientras evita "dar cuentas de su competencia" en la materia.

Además, ha denunciado el "fracaso" del mapa concesional del transporte de la Xunta, que deja "tirados a miles de gallegos y gallegas cada día", ha exigido "soluciones y planificación", y ha reclamado al Gobierno gallego que explique si va a aplicar en Galicia el abono único de transporte puesto en marcha por el Estado desde el 1 de septiembre.

Por su parte, el parlamentario del BNG Paulo Ríos ha iniciado su intervención asegurado que lo que se registra en el sistema ferroviario gallego "no es un cóctel de incidencias, sino una borrachera completa", pero ha subrayado que al estado actual no se llega solo por la actuación de los últimos ocho años por parte del Gobierno central, sino que también ha responsabilizado a anteriores ejecutivos, como el de Mariano Rajoy, con quien "cayó la inversión un 56%".

"El problema es que efectivamente el diagnóstico pasa por unas infraestructuras totalmente obsoletas, anticuadas y que mismo en muchas ocasiones suponen incluso peligros para la seguridad", ha afirmado para lamentar que ahora la Xunta tampoco "aporte soluciones".

En este punto, ha considerado que lo primero que debe hacer la Xunta es sentarse con el Estado y acordar una agenda de inversiones para la modernización y puesta en marcha de un tren del siglo XXI.

El diputado del BNG, además, ha criticado que el Gobierno gallego no haya puesto ninguna medida en marcha para ayudar a los gallegos a hacer frente a la carestía de la vida, en un contexto de subida de los carburantes y ha cargado contra el plan de transporte por la Xunta. "Por el bien de la ciudadanía gallega, por el bien del transporte de este país, echen abajo el actual plan y hagan uno desde cero, pero no hecho a medida de las empresas", ha reclamado.

Por su parte, el diputado del PPdeG Gonzalo Trenor ha defendido la gestión del Gobierno autonómico en la materia, ha asegurado que el "maltrato" del Ejecutivo estatal a Galicia es "enorme" y ha acusado al BNG de "sumisión".