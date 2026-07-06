La Xunta desactiva la alerta roja por calor este martes y mantiene la amarilla en zonas de Lugo, Ourense y Pontevedra

Archivo - Ola de calor en Galicia - ADRIAN IRAGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los datos remitidos por MeteoSalud y MeteoGalicia reflejan una bajada de temperaturas para este martes, por lo que la Administración autonómica ha rebajado los niveles de alerta y mantiene únicamente alerta amarilla en el centro y montaña de Lugo, noroeste y montaña de Ourense y en el interior de Pontevedra.

Para elaborar el mapa de riesgos para la salud provocados por las altas temperaturas, la Consellería de Sanidade ha explicado que tiene en cuenta los datos registrados por MeteoGalicia y por Meteosalud.

Así, Meteogalicia valora las temperaturas máximas y mínimas diarias y también si se superan los límites establecidos para que pueda tener lugar un episodio de calor.

Por su parte, Meteosalud realiza sus cálculos de acuerdo al análisis de las series temporales de temperatura y mortalidad teniendo en cuenta los datos registrados en los últimos 20 años.

Para anticiparse a los posible efectos de las altas temperaturas en la salud de la población gallega, la Consellería de Sanidade tiene en cuenta los niveles de alerta de ambos sistemas con el objetivo de establecer un nivel de alerta de acuerdo a sus datos.