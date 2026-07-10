La Xunta destaca la "agilidad" en la conservación fluvial para evitar arrastres tras los incendios en Padrón

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, visita en Padrón zonas donde actúa Aguas de Galicia para acometer actuaciones de conservanción fluvial para evitar el arrastre de cenizas tras los incendios - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha destacado la "agilidad" de Augas de Galicia para acometer actuaciones de conservación fluvial en ríos de Padrón para evitar arrastres de cenizas tras el incendio forestal registrado en la localidad el pasado mes de junio.

Durante una visita a uno de los regatos en los que trabaja el personal de Augas, la conselleira ha evaluado sobre el terreno los daños ocasionados en los cauces fluviales tras la extinción del incendio para determinar las soluciones urgentes necesarias para minimizar los efectos del fuego sobre el dominio público hidráulico.

De ello ha informado la Xunta en un comunicado, en el que explica que las inspecciones técnicas permitieron identificar los puntos de mayor riesgo y diseñar actuaciones específicas para evitar el arrastre de cenizas, sedimentos y suelo hacia los ríos, anticipándose a los efectos de las lluvias y preservando la funcionalidad hidráulica de los cauces.

Según ha asegurado Ángeles Vázquez, las actuaciones, que cuentan con una inversión prevista de más de 46.000 euros, "responden a criterios técnicos y preventivos con el objetivo de reducir la erosión, proteger la calidad de las aguas y disminuir el riesgo de inundaciones en las zonas afectadas por el incendio".

En concreto, se actuará en 1,5 kilómetros de cauces, distribuidos entre los regatos de Herbón, Lamas y Xuane, así como en dos vías de concentración de flujo que canalizan el agua hacia estos cursos fluviales.

Las actuaciones, que se prolongarán a lo largo de ocho semanas, incluyen la aplicación de acolchados con paja (mulching) en una superficie de 0,46 hectáreas, la instalación de 1.223 metros de cordones vegetales a lo largo de las márgenes de los cauces y la colocación de 73 metros de albarradas distribuidas en 11 tramos.

Además, se acometerá la reconstrucción de dos tramos de cauce a través de la retirada de tierra y de la biomasa acumuladas, la restitución de su sección natural y la plantación de especies de ribera que contribuyan a la estabilización de las márgenes y a la recuperación ambiental del cauce.

CONTRATOS PLURIANUALES

Despues de incidir en la importancia de llevar a cabo estos trabajos antes de que las cenizas se movilicen como consecuencia de las lluvias, la conselleira ha recordado que Augas de Galicia cuenta desde hace años con contratos plurianuales de conservación y mantenimiento fluvial, que hacen posible trabajar de manera continua al lado de los ríos y facilita actuar de urgencia en caso necesario, como sucede en este.

La Xunta ha indicado que esta programación es clave para la gestión integral de los ríos, ya que permite actuar sobre tramos especialmente sensibles mejorando su drenaje y reduciendo los puntos críticos asociados al riesgo de avenidas. Algo que, a su vez, permite minimizar los posibles impactos sobre núcleos urbanos, infraestructuras y actividades económicas.

Se trata de una línea de actuación que Augas de Galicia quiere reforzar a medio plazo y por eso incrementará la inversión destinada a tal fin en un 32,4%, pasando de una media de 2,8 millones de euros anuales a unos 3,7 millones.

La Xunta ha recordado que estos trabajos incluyen la retirada de vegetación y obstáculos, el control de especies invasoras, la mejora de la sección hidráulica de los lechos y otras actuaciones para garantizar el correcto funcionamiento de los ríos, especialmente en las zonas más sensibles por tener un mayor riesgo de inundación.

AYUDAS A ENTIDADES COLABORADORAS DE PESCA FLUVIAL

También este viernes, la conselleria de Medio Ambiente ha anunciado que el Gobierno gallego reforzará este año su apoyo a 50 entidades colaboradoras de pesca continental de toda la Comunidad con la concesión de ayudas directas por importe de 2.000 euros -100.000 euros en total- para la compra de material destinado a mejorar el cuidado y la sostenibilidad de los ríos gallegos.

Así lo ha avanzado este viernes en O Xirimbao durante el acto de firma de los convenios de colaboración correspondientes con los representantes de 25 de las entidades que, de forma voluntaria, decidieron adherirse a esta iniciativa -las otras 25 firmaron telemáticamente-.

Tal y como ha informado la Xunta, se trata de una medida novedosa ya que, por primera vez, el Gobierno gallego ofrece esta aportación extra con la que las sociedades de pesca podrán financiar la compra de maquinaria, equipamiento y otro tipo de material -palas, horcas, contenedores, bolsas de basura resistentes...- para realizar labores de gestión de los residuos que tanto la propia pesca como otras actividades autorizadas puedan generar en los cotos de su área de influencia.

En este sentido, la conselleira ha explicado que con los acuerdos formalizados hoy su departamento da un paso más para reforzar la línea de colaboración que mantiene desde hace años con las entidades de este sector, un total de 66 en toda Galicia que suman 8.651 socios.

CAMBIO DE USO DE PARCELAS EN RIBADEO (LUGO)

Por otra parte, la Xunta de Galicia ha informado de que ha dado luz verde ambiental a una iniciativa para cambiar el uso del suelo de forestal a agrícola de dos parcelas que suman una superficie de 5,67 hectáreas y están localizadas en la parroquia de San Xoán de Ove, en el municipio de Ribadeo, para la plantación de kiwis.

Según concluye el informe de impacto ambiental (IIA) emitido por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, no son previsibles efectos adversos significativos en el entorno derivados del proyecto siempre que en su desarrollo se cumpla con los condicionantes fijados tanto en el documento ambiental y en la restante documentación analizada como en la propia resolución autonómica.

En este sentido, el informe fue elaborado en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada de esta iniciativa, un trámite en el que la documentación presentada por el promotor fue sometida a participación pública, al tiempo que fueron consultados un total de seis organismos interesados.

CAMPAMENTO DE TURISMO EN MALPICA DE BERGANTIÑOS (A CORUÑA)

Por último, el departamento autonómico ha informado tambíen de que ha dado luz verde ambiental con condiciones al proyecto para construir un campamento de turismo en el lugar de Piñeiro, en Buño, en el municipio de Malpica de Bergantiños.

En el informe de impacto ambiental (IIA) emitido por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático y que se publica este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) se concluye que no son previsibles efectos adversos significativos sobre el entorno derivados del proyecto siempre que se cumplan los condicionantes fijados tanto en el documento ambiental como en los informes analizados, así como en el programa de vigilancia ambiental diseñado al amparo de la iniciativa.