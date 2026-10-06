La Xunta destaca los avances en medicina personalizada del CiMUS, que permitirán "mejorar la vida de las personas"

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, han visitan el Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CiMUS) - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, han puesto en valor los avances en medicina personalizada del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CiMUS) y han señalado que esperan que se traduzcan en la "mejora de la vida de las personas".

Este martes, los responsables autonómicos han visitado diferentes laboratorios del centro acompañados de la rectora de la USC, Rosa Crujeiras; la directora científica del CiMUS, Mabel Loza, y la investigadora en el campo de la protonterapia, Yolanda Prezado, entre otros.

Durante el recorrido, han podido conocer de cerca la plataforma de farmacogenética y el laboratorio de protonterapia, ambos dedicados a la medicina personalizada del futuro. Una visita por diversas salas del centro que los conselleiros han valorado como "muy interesante".

En declaraciones a los medios de comunicación, Caamaño ha destacado la trayectoria del centro, reconocido a nivel internacional la distinción María de Maeztu en 2025, entre otros galardones. "Cuenta con una producción científica impresionante y muchos proyectos en marcha", ha subrayado.

"El CiMUS en una herramienta en la que se transforma investigación básica, preclínica en investigación clínica, se transformar el conocimiento básico de las enfermedades en resultados para mejorar la salud de los pacientes", ha explicado, resumiendo que la medicina personalizada, junto a la prevención, la digitalización y la inteligencia artificial son los "pilares" de la medicina del futuro.

Por su parte, el titular de Educación ha recordado que desde el siglo pasado Galicia ha dado pasos muy "significativos" que marcan el camino del futuro. "Sin duda unos de los que más fuerza y perspectiva de futuro tienen son los avances en la investigación", ha afirmado.

En este sentido, ha puesto en valor al CiMUS por ser un centro "perfectamente involucrado" con el ámbito universitario, pero también con el social y sanitario. Al hilo de ello, ha celebrado que investigadores de referencia y con prestigio internacional como Mabel o Yolanda hayan decidido estar en Santiago, "en vez de en cualquier otro laboratorio del mundo".

Para Román Rodríguez el Campus de la USC es "de referencia" en todo lo que tiene que ver con las ciencias de salud y la mejora del ámbito biosanitario. "Es auténticamente una potencia a nivel mundial, podríamos decir. Y obviamente tenemos que tener equipamientos, tenemos que tener herramientas que posibiliten avanzar", ha indicado.

"La investigación tiene que servir a un fin, no es un medio en sí misma, sino que es un fin para mejorar la calidad de vida de las personas, en este caso, mejorando todas las actividades de prevención, tratamiento sanitario en algo tan especial y tan importante como los tratamientos tumorales básicos y fundamentales. Todo lo que seamos capaces de mejorar ahí va a ser positivo", ha remarcado.

Finalmemte, ambos conselleiros han concluido agradeciendo el trabajo de los investigadores del CiMUS, que permitirán que todo el conocimiento generado en dicho espacio se transforme en el bienestar de la sociedad y en la mejora de la calidad de vida de las personas.