La conselleira de Política Social e Igualdade, Ángeles Vázquez, durante el pleno del Parlamento - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Política Social e Igualdade, Ángeles Vázquez, ha asegurado que la Xunta destina 8 millones de euros al año a complementar las pensiones contributivas y ha sostenido que el Gobierno central debe asumir su responsabilidad y garantizar unas pensiones dignas y suficientes, sin trasladar obligaciones a las comunidades como, según ha dicho, ocurre también en la depdencia, en la protección de la infancia y de las familias.

Así lo ha asegurado en respuesta a una pregunta formulada por la diputada socialista Silvia Longueira en el pleno del Parlamento, quien ha exigido a la Xunta que actualice con el IPC el complemento de más de 35.000 no contributivas en Galicia.

Y es que, según ha asegurado la parlamentaria socialista, la ayuda nació en 2008 con 200 euros y está hoy en 218, cuando el coste de vida creció alrededor de un 40% en el mismo periodo. "Hoy tendrían que estar cobrando cerca de los 290 euros en esa paga única", ha advertido.

En su respuesta, la conselleira ha sostenido que la protección de estas personas no se mide solo por el importe de una determinada prestación, sino también por todas las medidas que la Xunta ponen a su disposición. Así, ha dicho que el Gobierno gallego lo demuestra con un presupuesto de 1.535 millones en Política Social, un 10% más que en 2026.

Tras destacar medidas concretas como el Bono Coidado Fogar o la ampliación de la red residencial y de atención diurna, ha puesto en valor estos 8 millones de euros anuales que la Xunta condende "de forma ininterrumpida desde hace 18 años". Un complemento "ágil y eficiente" que constrasta "con el caos y atasco" de la Seguridad Social.

Tras subrayar que las pensiones forman parte del sistema de la Seguridad Social y que su cuantía y condiciones de acceso son competencia del propio Estado, ha sostenido que el Gobierno central debe asumir su responsabilidad y garantizar unas pensiones dignas y suficientes, sin trasladar obligaciones a las comunidades como, según ha dicho, ocurre también en la depdencia, en la protección de la infancia y de las familias.

Ángeles Vázquez ha asegurado que la Xunta lleva años haciendo un esfuerzo adicional con fondos propios para complementar las prestaciones de la Seguridad Social, mientras el Gobierno central "se limita a mirar hacia otro lado y a trasladar el tema a otras administraciones".

MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA

Además, en el pleno, la conselleira ha respondido a otra pregunta, en este caso del BNG, cuya diputada Ariadna Fernández ha alertado de las tasas de pobreza infantil, al asegurar que la infencia es donde más aumenta la pobreza severa, hasta llegar a los 6,8% de los menores, y señalar que "no hay ni un solo dato de los que forman la tasa AROPE que mejore".

En su respuesta, Ángeles Vázquez ha asegurado que la situación en Galicia es mucho mejor que en el resto de España y ha señalado que es la tercera comunidad con la tasa más baja de pobreza severa en la infancia, la segunda menor tasa Arope (el indicador europeo para medir la población en riesgo de exclusión social), la única que cumple con los objetivos de la ONU para 2030 y la que tiene la tasa más baja de población infantil en hogares que no pueden permitirse gastos como un coche o con atrasos en el pago de la vivienda.

Vázquez ha abogado por apostar por medidas de apoyo a las familias en lo que respeta al coste de la educación o a la ayuda a los hogares más vulnerables y ha señalado que la Xunta lleva años haciendo un esfuerzo adicional con fondos propios para complementar las prestaciones de la Seguridad Social y apoyar las personas que están en una situación de especial vulnerabilidad, al tiempo que ofrece medidas de atención a la dependencia.