La Xunta destina 54 millones a extender el uso de IA, incluidos "todos los procesos de diagnóstico" en sanidad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta destinará 54 millones de euros a extender el uso de la inteligencia artificial (IA) en la administración en un plan durante los próximos tres años, incluidos "todos los procesos de diagnóstico" en la sanidad pública.

De ello ha informado el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, quien ha destacado que este programa 2026-28 "prácticamente afecta a todas las consellerías" con el objetivo de "intentar generalizar" el uso de la IA en la administración y empresas.

En rueda de prensa tras aprobar el Consello esta hoja de ruta, Rueda ha asegurado que supondrá una "mejora muy importante" en los servicios públicos. Pone como ejemplo que servirá para "todos los procesos de diagnósticos de la sanidad pública", algo que ya se está comenzando a usar y que servirá para "complementar la labor médica en diagnósticos".

Preguntado de cómo se va a informar al paciente de estas medidas, Rueda ha explicado que serán "en muchos casos procedimientos internos", pues "mejoran la capacidad de diagnóstico". "Nunca van a sustituir a las personas", deja claro, pero cree que "ayudan". Además, recuerda que está "regulado" si el paciente tiene que ser informado.

También ha resaltado que servirá para "evaluar en tiempo real" datos meteorológicos con los que anticipar riesgos y mejorar la coordinación de equipos de emergencias.

USOS

De tal forma, las nuevas herramientas buscarán mejorar los canales de atención a los ciudadanos, gestionar con mayor rapidez y eficacia los procedimientos y tramitaciones, así como mejorar los servicios públicos con soluciones sectoriales adaptadas.

En esta segunda fase de la estrategia gallega de IA 2030 la Xunta creará subvenciones para implantar esta tecnología en el tejido productivo y promover la investigación en este ámbito. A estas ayudas para pymes se destinarán 4 millones de euros y saldrán convocadas en enero.

Entre los usos de la IA previstos en el programa, promoverá la gestión inteligente de la atención a la ciudadanía, con información actualizada y asistentes virtuales que informen sobre todo tipo de trámites y procedimientos, unido a tramitación electrónica inteligente de procedimientos administrativos para que resulten más ágiles y sencillos.

Gestión de residuos, transporte público, vivienda y suelo son algunos de los ámbitos en los que la Xunta quiere implementar esta herramienta.