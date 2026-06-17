La Xunta elevará a los 45 años la edad de acceso a los avales de la Xunta para adquirir una vivienda

Rueda, durante la sesión control. - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo autonómico ampliará a 45 años --hasta ahora el límite eran 36-- la edad máxima para acceder al programa de avales de la Xunta a la hora de suscribir una hipoteca para adquirir una vivienda. El nuevo listón será de aplicación en la próxima convocatoria, prevista para el año que viene.

Rueda ha realizado este anuncio en el marco de la sesión de control que tuvo lugar este miércoles en la Cámara gallega, donde el líder el PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, le ha afeado hacer "propaganda" en política de vivienda y le ha instado a blindar la "protección permanente" de la pública para evitar la "especulación".

El presidente gallego le ha replicado que su Gobierno modificó la normativa --a través de la ley de medidas que acompaña a los presupuestos autonómicos-- precisamente para que "haya protección permanente en toda la vivienda pública". "Los que le preparan las cosas se lo deberían contar para que no proponga algo que lleva hecho un cierto tiempo", ha ironizado.

En la misma sesión, el presidente gallego ha aludido a que "uno de los grandes problemas" que tienen los jóvenes para poder acceder a una vivienda es la entrada del 20% que exigen los bancos para poder acceder a una hipoteca. La Xunta había habilitado un programa de avales del que se podían beneficiar gallegos de hasta 36 años.

A partir de la nueva convocatoria, ha anunciado que "la gente de 45 años podrá beneficiarse de los avales de la Xunta".