La Xunta elevará a los 45 años la edad de acceso a los avales de la Xunta para adquirir una vivienda

Rueda, durante la sesión control. - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo autonómico ampliará a 45 años --hasta ahora el límite eran 36-- la edad máxima para acceder al programa de avales de la Xunta a la hora de suscribir una hipoteca para adquirir una vivienda. El nuevo listón será de aplicación en la próxima convocatoria, prevista para el año que viene.

Rueda ha realizado este anuncio en el marco de la sesión de control que tuvo lugar este miércoles en la Cámara gallega, donde el líder el PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, le ha afeado hacer "propaganda" en política de vivienda y le ha instado a blindar la "protección permanente" de la pública para evitar la "especulación".

El presidente gallego le ha replicado que su Gobierno modificó la normativa --a través de la ley de medidas que acompaña a los presupuestos autonómicos-- precisamente para que "haya protección permanente en toda la vivienda pública". "Los que le preparan las cosas se lo deberían contar para que no proponga algo que lleva hecho un cierto tiempo", ha ironizado.

En la misma sesión, el presidente gallego ha aludido a que "uno de los grandes problemas" que tienen los jóvenes para poder acceder a una vivienda es la entrada del 20% que exigen los bancos para poder acceder a una hipoteca. La Xunta había habilitado un programa de avales del que se podían beneficiar gallegos de hasta 36 años.

A partir de la nueva convocatoria, ha anunciado que "la gente de 45 años podrá beneficiarse de los avales de la Xunta".

SIN OLVIDAR LA ALUSIÓN A ZAPATERO

Rueda ha cargado contra las políticas de vivienda del Gobierno central y le ha acusado de limitarse a realizar "anuncios" que no se materializan, mientras "hace caja" con Galicia por la venta de propiedades de Sareb.

"Una cosa es la propaganda y otra las realidades, ha esgrimido Rueda, quien también ha hecho alusión a la coyuntura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero preguntándose lo que "estará pensando tantísima gente que tiene tantos problemas para hacer una vivienda y a la que no llega el dinero". "Qué estarán pensando viendo que se abren cajas fuertes y que aparece lo que aparece. Los que nos daban lecciones de honradez", ha espetado.

"NO ME CONTESTE COMO UN TERTULIANO 'CHUSQUEIRO'"

"No me conteste como un tertuliano 'chusqueiro'", ha replicado Besteiro, antes de recalcar que lo que exigen los socialistas es que no haya "excepciones" en lo que respecta al blindaje de la vivienda protegida y se ha reafirmado en que la normativa consolidada y publicada a finales de diciembre de 2025 las permite.

Así, ha hecho hincapié en que la ley "otorga duración permanente a la protección de las viviendas protegidas de promoción pública y de las protegidas de protección autonómica construidas en un suelo desarrollado por un promotor público, así como de las viviendas protegidas promovidas o rehabilitadas por entidades participadas mayoritariamente por el Instituto Galego de Vivenda e Solo".

Pero ha matizado que, "para el resto de las viviendas protegidas, la duración del régimen legal de protección será de 30 años desde la fecha de su calificación definitiva, salvo que se trate de promociones que se califiquen como viviendas de protección autonómica con destino a alquiler, en cuyo caso será de 15 años".

"Llevamos 39 sesiones de control al presidente, nueve de ellas con una pregunta del grupo socialista sobre vivienda y de lo único que me habla de de Pedro Sánchez. Lo único que espero es que me conteste como presidente y no como un tertuliano 'chusqueiro'", ha esgrimido Besteiro, quien ha remarcado las competencias de vivienda son autonómicas y se ha preguntado dónde están las viviendas comprometidas por Rueda.

"VAMOS A VISITARLAS"

"Pues le hago una propuesta: vamos a visitarlas. Y por cada una que veamos, podemos ver alguna de las 183.000 que hizo Pedro Sánchez que iba a hacer. Supongo que ninguna en Galicia", ha contrapuesto Rueda, antes de afirmar que la vivienda es un "tema central" para la Xunta al que se están dedicando "grandes esfuerzos".

En este sentido, el presidente ha reafirmado el compromiso de duplicar el parque público de vivienda esta legislatura, pasando de 4.000 a 8.000 en 2028, y llegando a 10.000 en el año 2030.

También ha defendido que en todos los Consellos de la Xunta de los lunes va alguna medida de vivienda y ha reivindicado pasos dados como, por ejemplo, desarrollar suelo "para 20.000 viviendas de protección pública" o la creación de los "pioneros" Proyectos de Interés Autonómico para reducir a la mitad los plazos para tramitar nuevo suelo para vivienda protegida.

Igualmente, ha mencionado el impulso de ayudas de hasta 20.000 euros para la compra de vivienda protegida, y ha aludido a financiar la promoción pública de viviendas por los ayuntamientos, facilitar la finalización de edificios inacabados siempre que la mitad de sus pisos sean protegidos o ampliar los límites de renta para acceder a las ayudas.