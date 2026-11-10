La Xunta ensalza su "apuesta" por la promoción de las vocaciones STEM en la enseñanza

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha visitado este martes el polo creativo del Colegio Arquitecto Casas Novoa de Santiago con motivo de la celebración del Día mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Allí, ha ensalzado la "apuesta de la enseñanza gallega" por la promoción de las vocaciones STEM (Ciencias, Matemáticas e Ingeniería).

"Es decir, desde las edades más tempranas estamos enseñando a los chicos y chicas la importancia de la ciencia aplicada, de la transferencia del conocimiento científico a la sociedad para mejorarla, especialmente en ámbitos como la paz o la sostenibilidad, cuya vinculación con la ciencia se conmemora hoy", ha explicado.

Por ejemplo, la Xunta ha detallado que las actividades de esta jornada en el polo creativo del Colegio Arquitecto Casas Novoa han girado alrededor de la exploración espacial, con un debate sobre los usos de los recursos de la luna, una reflexión sobre la huella hídrica y la propuesta de creación de construcciones y aparatos para un mundo sostenible más allá de la Tierra.

Con todo, Román Rodríguez ha destacado la implicación de los docentes en este programa. De hecho, ha señalado que el curso pasado participaron en las actividades de los polos creativos más de 6.700 docentes, con cerca de 170.000 horas de trabajo.