Archivo - El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha ensalzado este jueves "el gran trabajo" desarrollado estos últimos días por el profesorado gallego en relación con los falsos avisos de bomba recibidos en más de 80 centros de la comunidad, a la vez que ha agradecido "la comprensión" de las familias y del alumnado.

A preguntas de los medios este jueves en Bruselas, el responsable de Educación se ha mostrado orgulloso del sistema educativo gallego, al que ha destacado por "cumplir los protocolos y hacerlo todo de una forma ordenada" ante una situación "que genera miedo, que genera ansiedad y que afecta a la convivencia".

En este contexto, ha aprovechado para condenar "con toda la firmeza" estos hechos "que no se explican de ningún modo, tanto si es una broma de mal gusto como si responde a otros intereses".

"Ahora hay que esperar a que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sean quien de identificar a los causantes de estas falsas alarmas y saber también los motivos, porque es realmente reprochable", ha concluido.