La Xunta estará atenta a la subasta de bienes del Pazo de Meirás para ver "si hay algún elemento de interés"

Archivo - Fachada del Pazo de Meirás. - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los dirigentes del Gobierno gallego estarán "atentos" a la subasta de bienes retirados por la familia Franco del Pazo de Meirás. Lo harán, según ha verbalizado el conselleiro de Cultura, José López Campos, para determinar "si hay algún elemento de interés" del que pudiera resultar interesante "hacerse con la propiedad" siempre siguiendo el consejo "de los técnicos".

Así se ha pronunciado a preguntas de los medios, en una comparecencia en la Cámara, acerca de si el Gobierno gallego planea intervenir e incluso pujar por algún bien en la subasta.

López Campos ha recalcado el "compromiso muy claro" de la Xunta en coordinación con el Gobierno de reclamar lo que considera "legítimo y justo", en relación a la propiedad del Pazo y "de los elementos que realmente tienen un valor simbólico para Galicia".

"Hay una sentencia firme. Nosotros seguimos insistiendo en que el Gobierno tiene que ejecutarla y que esa ejecución pasa por adjudicarse la titularidad del inmueble y porque pactemos ese plan de usos en el que entendemos que tiene que convivir perfectamente esa parte de memoria histórica con la figura de Emilio Pardo Bazán, que fue la que soñó con la construcción de este espacio", ha esgrimido.

A partir de ahí, ha agregado que "todos los elementos que tenían un cierto valor especial ya fueron reclamados por parte del Gobierno". De hecho, ha recordado que existe ya una primera sentencia y que la Xunta "sigue impulsando la recuperación de todos esos bienes".

ATENTOS Y CONSEJO TÉCNICO

En cuanto al resto de bienes que no estaban incorporados y que entiende que son los que van a subasta, ha esgrimido que desde la Xunta se seguirá con atención el proceso.

"La Xunta, en coordinación con el Gobierno central, estaremos atentos por si hay algún elemento que no está en ese primer grupo que tenemos en el radar, y que puede tener cierto valor e interés, que nos aconsejen los propios técnicos también, hacerse con la propiedad y que pueda quedar en el Pazo", ha zanjado.