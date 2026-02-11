La Xunta firma con CCOO, ANPE, UGT y CSIF la supresión del deber de interinos y sustitutos a presentarse a oposiciones - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez, y representantes de las organizaciones sindicales CC.OO., ANPE, UGT y CSIF, han firmado este miércoles la supresión del deber de interinos y sustitutos de presentarse a las oposiciones, además, han acordado cambiar el sistema de aviso para la cobertura de bajas.

En concreto, han firmado una nueva adenda al acuerdo de 20 de junio de 1995 por el que se regulan las condiciones de trabajo del personal docente interino y sustituto dependiente de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP.

De este modo, se eliminará el deber de que el personal interino y sustituto tenga que presentarse a las oposiciones para mantener su posición consolidada en los listados, "lo que permitirá agilizar el proceso y mejorar el funcionamiento de los tribunales de oposición, reduciendo la carga burocrática y organizativa", ha defendido el Gobierno gallego en una nota de prensa.

Asimismo, ha hecho hincapié en que así "se mejora la conciliación familiar y personal de las personas integrantes de las listas de interinidad y relevos, preservando sus derechos y la estabilidad del sistema".

APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA COBERTURA DE BAJAS

Por otro lado, se cambiará el sistema de llamamientos telefónicos para cubrir relevos, que hasta el momento se realizan por vía telefónica, "lo que implica que las personas interinas y sustitutas deben estar pendientes de atender llamadas en horarios variables".

En este sentido, se sustituirá este modelo por un procedimiento gestionado mediante una aplicación informática y los llamamientos se efectuarán mediante convocatoria, según los datos de contacto de las personas interesadas que consten en la Consellería.

Las personas convocadas dispondrán de un plazo de 24 horas para seleccionar la orden de las vacantes ofertadas y la previsión es que el nuevo sistema comience a funcionar de manera experimental a lo largo de este curso 2025/26.

"UN AVANCE EN DERECHOS"

"Nosotros valoramos muy positivamente la introducción de estas dos mejoras en el acuerdo de interinos, que son fruto del trabajo de las organizaciones firmantes, es decir, no son modificaciones que caigan del cielo sino que son fruto del trabajo de las organizaciones sindicales que firman los acuerdos", ha defendido el presidente de ANPE Galicia, Julio Trashorras, tras ser consultado por Europa Press.

En esta línea, el secretario de UGT-Ensino, Cristóbal Salgueiro, ha valorado "muy positivamente" esta adenda, la cual considera que "va a agilizar el proceso" y ha insistido en que "no sale de la nada", sino que "es fruto del trabajo de la comisión de seguimiento del acuerdo de mejoras".

Por su parte, el secretario general de Pública de CC.OO Ensino, Borja Campos, ha asegurado que con estas modificaciones "la distribución de plazas va a ser más realista, acorde con quien realmente quiere conseguir la plaza".

Respecto al cambio en los llamamientos, ha subrayado que "el personal interno sustituto pasa de ser un sujeto pasivo esperando una llamada telefónica durante horas, y sin poder realizar otras labores de vida cotidiana, a hacer una petición de destinos muy fácil e intuitiva".

Para CSIF Ensino, se trata de "un avance en derechos, en seguridad jurídica y en sentido común". Según ha destacado su presidenta, Rosa Silva, "se pone fin a una obligación que generaba desplazamientos innecesarios y una carga burocrática que no aportaba nada al sistema". Respecto a la aplicación informática ha adelantado que "velarán para que la aplicación funcione con garantías y para evitar cualquier sanción indebida".

En declaraciones a Europa Press, la secretaria nacional de CIG-Ensino, Laura Arroxo, se ha referido a "una nueva oportunidad perdida" en los cambios introducidos en la regulamentación del personal interino y sustituto para mejorar los derechos de este colectivo.

"En la Mesa Sectorial CIG-Ensino reclamó una cláusula de estabilidad para el personal interino con más antigüedad y que se cumpla el pago del verano al personal sustituto con más de cinco meses y medio trabajados", ha desgranado.

Además, ha rechazado el "sistema de penalizaciones" en la adjudicación de las sustituciones: "si la persona interesada no justifica adecuadamente o no solicita todas las plazas a las que está obligado, será excluida de los llamamientos durante 30 días lectivos la primera vez".