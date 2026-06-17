Xunta y Fiscalía refuerzan su alianza frente al acoso escolar y vinculan a los ayuntamientos rurales al protocolo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia y la Fiscalía General han sellado este miércoles una alianza estratégica contra el acoso escolar que introduce como principal novedad la vinculación directa de los ayuntamientos rurales en los protocolos de actuación.

En concreto, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, y la fiscal superior de Galicia, Carmen Eiró, han firmado en la Cidade da Cultura un convenio de colaboración en materia de lucha contra el acoso escolar.

Esta medida busca dotar de recursos a los municipios más pequeños para que puedan detectar y gestionar casos de acoso escolar, dado que, según ha advertido la fiscal superior, el acoso en el entorno rural presenta "trazos distintos" donde el aislamiento es menor y la convivencia entre acosador y acosado es constante.

"Por lo tanto, vincular el protocolo de acoso a la red de ayuntamientos en el rural es muy importante, porque así se pueden hacer protocolos de actuación comunes, políticas activas de contratación de profesionales, de personas que puedan prestar asistencia tanto a las familias como a los maestros, incluso actividades lúdicas y demás", ha relatado Eiró.

En declaraciones a los medios este miércoles en Santiago, la fiscal ha incidido en que los ayuntamientos pequeños a menudo carecen de medios propios para afrontar esta problemática.

RESPUESTA AL ACOSO Y CIBERACOSO EN EL RURAL

La representante del Ministerio Fiscal ha explicado que, a diferencia de otros entornos, en el rural el agresor y la víctima suelen compartir la mayor parte de los espacios. A esto se suma el ciberacoso, una realidad que "llega a todas partes" y que requiere de una vigilancia coordinada.

El objetivo de este marco de colaboración es "poner la venda antes de tener la herida" mediante actividades lúdicas y preventivas supervisadas por expertos. Por su parte, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha subrayado que la lucha contra esta "lacra" debe involucrar a todo el "entramado institucional".

El titular de Educación ha incidido en que, dado que el alumnado pasa la mayor parte del día fuera del aula, es imprescindible una responsabilidad compartida entre instituciones y familias para corregir conductas que cada vez tienen un componente más digital.

Para garantizar la efectividad de estas medidas en el ámbito municipal, la Consellería y la Fiscalía mantendrán reuniones periódicas de seguimiento para evaluar la evolución de los casos y el funcionamiento de los nuevos recursos asistenciales en los ayuntamientos.

INICIO DE OPOSICIONES

En otro orden de asuntos, el conselleiro ha recordado que este sábado darán comienzo las oposiciones de educación y ha hecho hincapié en que este año se llevarán a cabo una serie de controles aleatorios como medida disuasoria para evitar los fraudes.

"Es conocido que cada vez hay más dispositivos tecnológicos que a lo mejor pueden engañar a los evaluadores y a las personas que están vigilando los exámenes y, para evitar eso, lo que va a haber son equipos con detectores que van a poder entrar en las aulas e inspeccionar", ha concluido.

Así, en la realización de los ejercicios podrá solicitarse en cualquier momento la inspección de los elementos portados por la persona examinada (calculadoras, gafas o bolígrafos).