La Xunta impulsa con 909.907 euros la inserción laboral de un centenar de personas con trastorno mental grave

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego destinará un total de 909.907 euros a la puesta en marcha de un nuevo programa integrado de empleo que permitirá beneficiar a más de un centenar de personas con trastorno mental grave (TMG) o en riesgo de desarrollarlo, con el objetivo de facilitar su incorporación y permanencia en el mercado laboral.

Así lo ha acordado este lunes el Consello de la Xunta, que ha autorizado la firma de dos convenios de colaboración entre la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, la Consellería de Sanidade y la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Galicia (Salud Mental Feafes Galicia) y la Asociación Hogar Pro Salud Mental, respectivamente.

Según ha subrayado la Xunta en una nota de prensa, se impulsará un modelo de atención integral que acompañará a las personas participantes a lo largo de todo el proceso, desde la preparación para el empleo hasta su incorporación y adaptación efectiva al puesto específico, contribuyendo así a favorecer su independencia, autonomía personal y calidad de vida.

El programa está dirigido a personas de entre 16 y 65 años con trastorno mental grave o en riesgo de desarrollarlo, que estén siendo atendidas en la Red de Salud Mental del Sergas y cuenten con la orientación favorable de su equipo terapéutico para iniciar un itinerario de inserción laboral.

La formación para el empleo tendrá una duración mínima de 40 horas y estará adaptada a las características del puesto de trabajo, mientras que la formación en competencias blandas contará con un mínimo de cinco horas. Los contenidos podrán incluir formación profesional para el empleo, formación no formal u otras acciones que contribuyan a mejorar la empleabilidad y la adaptación al futuro puesto.

Cada participante contará con un mínimo de 20 horas de intervención individualizada, además de las horas de formación, y este acompañamiento se desarrollará, como mínimo, durante las dos primeras semanas de prestación de servicios laborales.