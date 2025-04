La Xunta incrementa las ayudas que perciben las familias acogedoras desde mayo

Alfonso Rueda insiste en que Galicia "nunca se negará a acoger" menores migrantes, pero pide planificación y financiación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este lunes que el Ejecutivo autonómico incrementará a partir del próximo 1 de mayo las ayudas que perciben mensualmente las familias acogedoras de Galicia.

Según apuntan en un comunicado, esto supone una inversión adicional de la Xunta de más de 900.000 euros.

"Galicia ya es la segunda comunidad con mejores ratios de acogida familiar, ya que más del 60% de los menores en el sistema de protección viven con familias de manera temporal, frente al 40% que residen en recursos residenciales", ha destacado Rueda.

Con esta subida de las ayudas, el presidente ha detallado que aquellas familias que acojan niños de entre 3 a 18 años verán incrementadas las ayudas en 75 euros mensuales, por lo que la aportación será de 425 euros.

En el caso de las familias con niños de entre uno y tres años, la subida será de 25 euros al mes, por lo que también percibirán 425 euros al mes.

Por último, se mantiene en 600 euros la aportación destinada a unidades acogedoras de bebés menores de un año.

ACOGIDA DE MIGRANTES "PLANIFICADA Y FINANCIADA"

Precisamente, y preguntado en referencia a la defensa que el fallecido Papa Francisco hacía de la acogida de menores migrantes, el líder del Ejecutivo autonómico ha asegurado que esa es la línea que sigue la comunidad gallega.

"No me habrán escuchado, ni a mí ni a nadie de mi Gobierno, decir otra cosa que no sea que Galicia tiene que ser una tierra acogedora, ya que durante mucho tiempo fue una tierra que necesitaba acogida en los lugares a los que hubo que emigrar", ha aseverado Rueda.

Por eso, ha continuado, insisten "tanto" en la necesidad de que este proceso se haga de forma "ordenada y planificada".

"Galicia nunca se va a negar a acoger inmigrantes, especialmente menores no acompañados siempre que se realice de forma planificada porque, si no, es imposible. Planificado y financiado", ha afirmado.

MANTENIMIENTO DE CENTROS DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Por otra parte, el Consello de la Xunta ha acordado "blindar" con alrededor de 300.000 euros el mantenimiento de los centros de acogida para víctimas de violencia de género de A Coruña y Ferrol.

Así, ha aprobado dos convenios de colaboración entre la Consellería de Política Social e Igualdade y los ayuntamientos de A Coruña y Ferrol para el mantenimiento de los centros.

En total, la Xunta destina para estos dos convenios cerca de 300.000 euros, casi 150.000euro para cada una de las ciudades.

El objetivo de los convenios es "garantizar un alojamiento seguro y confortable para las mujeres víctimas a las que se presta atención en estos recursos que forman parte de la Rede galega de acollemento".

Gracias a esta inversión se prevé poder atender más de 100 mujeres víctimas y sus hijos y hijas en cada uno de los centros. Además, con estos nuevos convenios se blinda la prestación de este servicio durante los próximos tres años, ya que es la primera vez que se firma este acuerdo de manera plurianual.