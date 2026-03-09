La Xunta ingresará más de 10 millones a los ayuntamientos por la liquidación del Fondo de Cooperación de 2024

Xunta de Galicia

La Xunta ingresará más de 10 millones de euros (10.004.659 euros) a los ayuntamientos gallegos por la liquidación definitiva del Fondo de Cooperación Local (PCL) del año 2024, tal y como se desprende del informe presentado este lunes por la Consellería de Facenda en el Consello y del que ha informado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

La distribución del FCL entre fondo base y adicional se establece cada año en la Ley de presupuestos generales de Galicia y se realiza un pago a cuenta sobre la estimación inicial de FCL. Dos años después, se abona la liquidación definitiva.

Con base en los últimos datos publicados por el Ministerio de Facenda, los ayuntamientos gallegos reciben el 4,8% de los recursos procedentes de los tributos del Estado cuando representan el 5,7% de la población. Esta diferencia, según ha indicado la Xunta, tiene un mayor impacto en los ayuntamientos más pequeños, que son los que tienen más dificultades para financiar la prestación de sus servicios.

Para compensar esta desigualdad y teniendo en cuenta que 279 de los 313 ayuntamientos gallegos tienen menos de 15.000 habitantes, la Xunta establece una discriminación positiva a través del FCL, de tal forma que estos ayuntamientos, que representan el 38,6% de la población, reciben un 78% de los recursos procedentes de la liquidación.

De este modo, el Gobierno gallego ha asegurado que continúa mejorando la financiación a los ayuntamientos de menos de 15.000 habitantes, con un incremento de las entregas a cuenta de 5,3 millones de euros con cargo al fondo base. También con la liquidación del fondo adicional, destinado exclusivamente a ellos, con 4,7 millones.

El Ejecutivo gallego ha asegurado que desde el año 2008 se blinda la financiación de los ayuntamientos con el incremento del presupuesto del FCL hasta el año 2026 en un 57%, que pasa de los 119 millones de euros a los 187 millones de este año.

Además, ha indicado que sigue reforzando su compromiso con las entidades locales, aumentando en este ejercicio la dotación global del fondo en un 11,5% en relación con el ejercicio anterior y prácticamente en un 20% en lo que va de legislatura.

También ha señalado que, después de un análisis comparativo con el resto de comunidades, el informe concluye que Galicia es la segunda comunidad que más contribuye a la financiación de las corporaciones locales a través de fondos incondicionados.

Por otra parte, el Gobierno gallego sacará en los próximos días a licitación con un presupuesto de casi 2 millones de euros la obra de adecuación de un nuevo espacio en el edificio del Centro Comarcal de O Carballiño para integrar en él la oficina de empleo y el polo de emprendimiento de este ayuntamiento.

Esta actuación, según ha destacado la Xunta, se enmarca en la modernización del Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG) y permitirá crear un espacio único de empleabilidad y talento, que favorece las sinergias entre el empleo por cuenta propia y ajena, y responde a las necesidades del tejido empresarial del entorno.

Así se desprende del informe sobre esta actuación analizado este lunes en el Consello de la Xunta, que detalla los trabajos que se van a realizar.

En este sentido, la obra también incluirá el acondicionamiento de este espacio, situado en la avenida de Pontevedra, en el 73, dotado de más de 900 metros cuadrados de superficie construida.

Esto supondrá el traslado de la oficina de empleo, que está actualmente en la calle Otero Pedrayo, en el 20, a este nuevo espacio, en el que ya opera el polo de emprendimiento, con el fin de adecuar las instalaciones a las necesidades operativas.