La Xunta inicia el proceso para elaborar los presupuestos de 2027

El titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, preside la reunión del Consello. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha dado luz verde al inicio del proceso para elaborar los presupuestos de Galicia para 2027, en los que, tal y como ha avanzado el titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, pondrán el foco en "reforzar los servicios básicos esenciales" --sanidad, educación y dependencia--, continuará la "apuesta por la política de vivienda" y se pondrá "especial hincapié" en el Xacobeo.

"Iniciamos el camino para aprobar en tiempo y forma los presupuestos de 2027 con el objetivo de que entren en vigor el 1 de enero", ha celebrado Rueda en la comparecencia ante los medios tras la reunión semanal de su Ejecutivo.

Asimismo, ha contrapuesto esta situación con la del Gobierno central, "sin presupuestos desde 2023", algo que también ha criticado el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, que ha subrayado que "en tiempos de incertezas", la Xunta quiere poner "la estabilidad al servicio de los ciudadanos".

Además, Corgos ha avanzado que la orden de elaboración de presupuestos se publicará este martes en el Diario Oficial de Galicia, donde se fijarán "las prioridades" de las cuentas gallegas para el próximo ejercicio.

De este modo, ha señalado el responsable de Facenda, la Xunta inicia el ciclo presupuestario "con la normalidad habitual" y fija finales del mes de julio como fecha para aprobar el techo de gasto, mientras que ha situado la entrega de los presupuestos a mediados de octubre para que el presupuesto entre en vigor el 1 de enero de 2027.