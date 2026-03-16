La Xunta inicia la tramitación de la futura ley de transformación digital del Sergas

El titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, preside el Consello de la Xunta. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha acordado este lunes iniciar la tramitación de la futura ley de transformación digital del Servizo Galego de Saúde (Sergas), que busca regular la tecnología en el ámbito sanitario y reforzar la ciberseguridad en todos los procesos, "garantizando un uso seguro, ético y responsable".

Así lo ha avanzado el titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, junto al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en rueda de prensa tras la reunión semanal de su Ejecutivo.

El objetivo, ha destacado, es incidir en la aplicación "cada vez mayor" de las nuevas tecnologías en la sanidad y, a su vez, "regular perfectamente la utilización" de este tipo de herramientas.

Por su parte, el conselleiro ha señalado que este mismo lunes se abrirá en el Portal de Transparencia el proceso de consulta pública en el que espera que participen colegios profesionales, expertos tecnológicos y asociaciones de pacientes.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)