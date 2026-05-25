La Xunta inicia los trámites para crear el primer consello galego de personas mayores

Archivo - Varias personas en el parque de Madrid Río, a 6 de abril de 2026, en Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha autorizado este lunes iniciar la tramitación del anteproyecto de decreto por el que se crea y regula el Consello Galego de Persoas Maiores, como órgano colegiado de carácter consultivo, de participación y de asesoramiento en las materias que afecten a este colectivo.

Según explican en un comunicado, a través de este consejo asesor, se podrán analizar propuestas, formular recomendaciones, conocer proyectos y actuaciones que afecten a las personas mayores, así como promover estudios e iniciativas y reforzar la colaboración institucional.

Apuntan que el objetivo es avanzar hacia unas políticas públicas "más participativas, próximas y que den respuesta a las nuevas necesidades que puedan surgir en el ámbito de las personas mayores".

Asimismo, otra de las funciones de este Consejo será la elaboración del que será el primer Estatuto de las personas mayores, con el que Galicia será de nuevo pionera en España al dotarse de un marco legal de este tipo para garantizarles aspectos elementales como la protección de sus derechos y su dignidad.

En cuanto a su composición, contará con representantes de la Administración autonómica, de los centros residenciales, de las personas usuarias de los centros sociocomunitarios, de las asociaciones y federaciones de las personas mayores, de las diputaciones provinciales y de las universidades gallegas.

Una vez informado el Consello, se abrirá ahora la consulta pública previa el anteproyecto y se dará un plazo de 15 días para que las personas y las entidades que lo deseen presenten sus propuestas. La previsión es que el organismo esté plenamente operativo este mismo año.