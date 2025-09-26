La Xunta insiste en el rescate de la AP-9 y pide al Gobierno información sobre el expediente de Bruselas

Rueda de prensa posterior al encuentro entre representantes de la Xunta y del Gobierno. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha aprovechado una reunión con el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y otros representantes del Gobierno central, para insistir en el rescate de la AP-9 y demandar información directa sobre el expediente de la Comisión Europea sobre la prórroga.

Al término del encuentro, en el que también ha participado el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, el conselleiro ha puesto en el foco en las prórrogas que encadena en el Congreso el debate del traspaso de esta autopista estratégica para la comunidad y también ha explicado que pidió a España que el Gobierno facilite a la Xunta información sobre el procedimiento abierto en Bruselas.

"Queremos información porque, a día de hoy, la Xunta de Galicia, territorio por donde discurre íntegramente esta infraestructura, no tiene ninguna de si han presentado alegaciones o no, o sobre esas alegaciones", ha argumentado Calvo.

Sobre esta cuestión, el secretario de Estado ha manifestado que no iba a entrar "demasiado en detalle", más allá de reivindicar "las relevantes bonificaciones que introduce el Gobierno de España en esa autopista".

Más allá, ha garantizado que le trasladaría al Ministerio de Transportes la demanda de la Xunta relativa a tener información. "En cuanto tengamos información, se la transmitiremos", ha concluido.