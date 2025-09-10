La Xunta insta al Gobierno a abrir el Pazo de Meirás, que asegura que "es menos accesible" que con los Franco

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha instado este miércoles al Gobierno a abrir el Pazo de Meirás al asegurar que "es menos accesible" que cuando estaba en manos de la familia Franco.

Así lo ha trasladado el conselleiro de Cultura durante una respuesta a la diputada del PSdeG Paloma Castro, quien ha emplazado a la Xunta a comprometerse a colaborar de forma activa en los procedimientos abiertos por el Gobierno de España para declarar el Pazo de Meirás y la Illa de San Simón como Lugares de Memoria, en el marco ed la Ley 20/2022 de Memoria Democrática.

En su respuesta, el conselleiro ha asegurado que "por supuesto" que la Xunta va a "colaborar con lealtad con el Gobierno" y ha sostenido que le gustaría también que el Ejecutivo estatal trabajase con "la misma lealtad".

Así, ha sostenido, entre otras cuestiones, que la Xunta, que tiene la gestión de uso de la Illa de San Simón, se enteró que estaba iba a ser declarada como Lugar de la Memoria por un anuncio hecho por el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en un acto en Lugo. "Sin ni siquiera un trámite ni consultas previas", ha dicho.

Por su parte, Paloma Castro ha sostenido que la Xunta tiene la obligación legal de emitir un informe sobre la idoneidad de estos espacios, en especial en el caso de la Illa de San Simón, donde se cometieron crímenes de lesa humanidad, y ha lamentado la "desidia y pasividad" del Gobierno gallego en materia de memoria democrática.

El conselleiro ha aprovechado la intervención para asegurar que en Galicia el Gobierno tiene varias cuestiones que puede hacer con "relativa facilidad" como es abrir el Pazo de Meirás que, según ha dicho, "curiosamente es menos accesible" que cuando estaba en manos de la Familia Franco. "Simplemente consiguiendo abrir a toda la ciudadanía el Pazo de Meirás se hace un gesto de restauración y de memoria increíble", ha apuntado.