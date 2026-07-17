La Xunta lamenta el "revés" del Gobierno a Galicia al descartar la migración de la red ferroviaria a ancho internacional

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, lamenta que, una vez más, el Gobierno central no tenga en cuenta a Galicia en lo que tiene que ver con las infraestructuras ferroviarias y dar un "nuevo revés" al descartar la migración de la red ferroviaria a ancho internacional.

Diego Calvo ha explicado que la Xunta esperaba que el informe de análisis sobre el cambio de ancho de las vías ferroviarias -del ibérico actual al estándar europeo o internacional- conocido este viernes incluyese a Galicia dentro del plan de migración, pero lamenta que "no fue así". Por ello, considera que esta decisión evidencia la falta de interés del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con las necesidades de la Comunidad en materia ferroviaria.

Además, el conselleiro de Presidencia ha incidido en que el Ministerio, como viene siendo habitual, toma decisiones que afectan directamente a la movilidad de la ciudadanía "sin diálogo y sin ofrecer información a las comunidades". En esta línea, sostenido que el Ejecutivo estatal lleva meses evadiendo este asunto pese a las reiteradas peticiones de información por parte de la Xunta.

Diego Calvo ha recordado que la Xunta defiende desde hace tiempo la necesidad de avanzar en el relevo del ancho ibérico, que sigue presente en más del 80% de la red ferroviaria gallega, por el ancho internacional, comenzando por el tramo Santiago-Ourense y para una posible extensión posterior conjunto del Eje Atlántico.

Por ello ha criticado que "el Gobierno tome estas decisiones desde un despacho en Madrid, sin hablar con las comunidades afectadas como Galicia y descartando toda la red sin darnos explicación alguna a pesar de que conocen nuestras demandas".

También ha hecho referencia a las consecuencias que supone este rechazo a cambiar de ancho de vía para la esperada segunda liberalización ferroviaria, dificultando la posible entrada de nuevos operadores ferroviarios y consolidando la posición de monopolio de Renfe. Así, ha asegurado que esta situación impide que Galicia pueda beneficiarse de las ventajas que ya están experimentando otros territorios, con una mayor oferta de servicios y precios más baratos para las personas usuarias.

Pese a que el Ministerio considera inviable la migración al ancho internacional, la Xunta ha advertido de que la entrada de nuevos operadores manteniendo el actual ancho ibérico requiere plazos prolongados para la construcción y adquisición de trenes con rodamiento desplazable, a lo que se suma el reducido número de fabricantes existentes; factores que subrayan el ya importante coste económico que supone para los operadores la entrada en nuevos mercados. Por lo tanto, en la práctica supondrá convertir el intercambiador de Taboadela en un muro hacia esperada liberalización.

Para el conselleiro de Presidencia, esta decisión demuestra una "clara falta de interés" del Gobierno central por mejorar el sistema ferroviario y avanzar hacia una integración con los estándares europeos, precisamente en un momento en el que la interoperabilidad ferroviaria en los corredores ferroviarios europeos resulta fundamental para la competitividad y el desarrollo económico y logístico de los territorios.

RECLAMA CONOCER LOS CRITERIOS PARA TOMAR LA DECISIÓN

La Xunta reclama conocer el contenido íntegro del informe y los criterios empleados para llegar a esta conclusión, ya que sostiene que se trata de una decisión de envergadura y de gran trascendencia para el futuro de la red ferroviaria en el Eje atlántico que exige un análisis riguroso de cada línea contando con las aportaciones de las comunidades y no con una perspectiva general y la escala macro basada sobre todo en parámetros económicos.

Ante esta situación, Diego Calvo anuncia que la Xunta trasladará formalmente por carta, tanto al coordinador europeo del Corredor Atlántico, François Bausch como al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la preocupación del Gobierno gallego por esta decisión y solicitará explicaciones sobre los criterios empleados en el informe conocido este viernes.

De hecho, ha recordado que este asunto fue abordado con motivo de la visita del coordinador la Galicia, quien manifestó su interés por las demandas de la Xunta.

En este sentido, en lo que se refiere a la inviabilidad económica que alega el Ejecutivo estatal para rechazar el cambio de ancho de vía, el conselleiro recuerda que cuando existe voluntad política se movilizan importantes inversiones como es el caso del incremento de las aportaciones al Plan de Rodalies 2020-2030.

Por ello, insiste en que Galicia no puede quedar al margen de los grandes ejes europeos de transporte y merece el mismo compromiso porque "no queremos ser más que nadie pero tampoco menos" y la ciudadanía gallega precisa e infraestructuras y servicios ferroviarios de calidad.

Diego Calvo ha reiterado el compromiso de la Xunta con la defensa de los intereses de Galicia en materia ferroviaria y ha asegurado que el Gobierno gallego continuará reclamando las actuaciones e inversiones necesarios para que Galicia ocupe el lugar que le corresponde en el Corredor Atlántico.

CORREDOR ATLÁNTICO

En lo que se refiere precisamente al Plan Director del Corredor Atlántico, el Gobierno gallego sigue sin conocer los detalles, pese las continuas peticiones de que se acerque un documento definitivo con las actuaciones, inversiones y calendarios previstos en lugar del power point conocido hasta ahora.

La falta de información sobre este documento y sobre el propio informe de migración del ancho de vía, al igual que la falta de interlocutor directo con Renfe y Adif sobre las constantes incidencias ferroviarias en la comunidad, demuestran, a juicio del Gobierno gallego, la ausencia de transparencia del Ministerio y la falta de compromiso con la Comunidad.

Para Galicia, el Corredor Atlántico es una infraestructura estratégica y prioritaria absoluta y, en esta línea, viene reclamando que se desbloqueen obras fundamentales como la línea de alta velocidad Vigo-Porto y teniendo en cuenta los retrasos acumulados.

A esta urgencia se suman otras infraestructuras pendientes e ineludibles para la vertebración del noroeste, como la finalización de la doble vía en la conexión con Madrid, la Variante de Ourense y las variantes de O Peares-Canabal y Rubián en Lugo.

Además, en el ámbito logístico y de mercancías, subraya que es necesario un mayor apoyo europeo para que los puertos marítimos de Vigo y Ferrol sean reconocidos como infraestructuras esenciales en la red transeuropea, formando parte de la Red Básica (2030) y abandonando su actual clasificación en la Red Global (con horizonte a 2050).