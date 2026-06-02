La Xunta lanza una campaña para concienciar a la sociedad sobre un uso responsable de los servicios sanitarios

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la secretaria xeral técnica, Natalia Prieto, presentan la campaña para medios sobre el uso responsable de los servicios sanitarios - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la secretaria xeral técnica, Natalia Lobato, han presentado este martes la nueva campaña de uso responsable de los servicios sanitarios, con la que la Xunta apela a la responsabilidad colectiva para "preservar y engrandecer" el sistema sanitario público gallego.

Bajo el lema 'Protexamos aos que nos protexen', la campaña arrancará este mismo miércoles en medios de comunicación y en las redes sociales, dirigida tanto a la población general como al conjunto de los profesionales sanitarios.

Así, su objetivo principal será promover hábitos que favorezcan un mejor funcionamiento del sistema sanitario, para poder ganar en eficacia y eficiencia.

Durante la presentación, el responsable sanitario ha trasladado los datos sobre el impacto que tiene el no acudir as citas médicas o no anularlas con antelación. Más concretamente, ha apuntado que durante el año 2025, los servicios de atención primaria del Sergas registraron un total de 864.000 consultas a las que los pacientes no acudieron (3,2%), mientras que en atención hospitalaria un total de 248.000 pacientes no asistieron a sus citas con el especialista (5,69%).

En su conjunto, el Sergas registró el pasado año más de 1,1 millones de consultas con absentismo de los usuarios.

"Pequeñas acciones individuales pueden generar un impacto muy positivo en el conjunto del sistema", ha defendido.

CANALES Y MENSAJES DE LA CAMPAÑA

La campaña informativa cuenta con material gráfico, spot televisivo, cuña de radio y material audiovisual destinado a las redes sociales. La nueva iniciativa emplea mensajes en positivo para concienciar sobre un uso responsable del sistema sanitario: 'si acudimos a urgencias solo cuando es necesario, ayudamos a los que más lo necesitan' o 'si anulas una cita a la que no puedes acudir, ayudas a que otra persona sea atendida antes'.

Según ha indicado el conselleiro, la campaña da respuesta a una demanda trasladada por diversos colectivos profesionales y que quedó recogida en los acuerdos alcanzados en los últimos tiempos con los representantes de los trabajadores. La Consellería también ha puesto en conocimiento de los Colegios Oficiales de Médicos de Galicia la puesta en marcha de esta iniciativa divulgativa.

Ya a preguntas de los medios, han avanzado que el departamento trabaja en facilitar la anulación de las citas hospitalarias. Si bien se pueden cancelar por teléfono, no se puede hacer lo mismo que con las de atención primaria, por ejemplo, con posibilidad de anulación en la aplicación Sergas móbil.