La Xunta lanza un proyecto piloto para retirar especies exóticas invasoras en el río Miño, en Tui (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha lanzado un proyecto piloto para retirar especies exóticas invasoras en el río Miño, a su paso por Tui (Pontevedra).

Según ha informado el Ejecutivo gallego en un comunicado, los trabajos se centran en eliminar la planta invasora conocida como elodea o Egeria densa, una especie tropical de agua dulce que coloniza los cursos de los ríos formando masas tupidas que impiden el desarrollo de especies autóctonas y dificultan el tránsito de embarcaciones.

Actualmente, las labores se centran en la playa fluvial de Areeiros con una actuación pionera que incluye el uso de maquinaria. En concreto, con una retroescavadora proveída de flotadores y de uno cazo de unos ocho metros de alcance retirarán la planta invasora y la depositarán en unos contenedores situados sobre ganguís instalados en plataformas flotantes.

El material recogido se acopiará en una zona de la playa protegida con una malla de forma que se pueda filtrar el agua y solo se lleven al gestor autorizado los restos de la planta.

Esta acción, financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con fondos de la Unión Europea-NextGenerationEU, forma parte de las actividades de conservación y mejora de los ecosistemas marinos y sus entornos que la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático realiza en diferentes zonas de especial conservación (ZEC) de Galicia.

La previsión es que los resultados de esta actuación permitan desarrollar, en colaboración con Portugal, un proyecto de mayor envergadura en la cuenca del río Miño, así como servir de modelo para actuar en otras áreas geográficas de Galicia.