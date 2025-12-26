La Xunta licita la última fase la autovía Nadela-Sarria: las obras estarán en marcha en el segundo semestre de 2026

Rueda, en el acto que tuvo lugar en O Corgo. - Xunta de Galicia

LUGO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado este viernes la licitación de las obras correspondientes al desdoblamiento del tramo Nadela-A Pobra de San Xiao, el último pendiente de la autovía AG-22 entre Lugo y Sarria, una actuación muy demandada por el gobierno de la Diputación y de los diferentes municipios que atraviesa.

Lo ha trasladado en el término municipal de O Corgo, en uno de los puntos donde se ejecutará un enlace con la nueva infraestructura, que el presidente ha calificado como "clave para mejorar la conectividad, la seguridad vial y la cohesión territorial del sur de la provincia".

El presidente realizó estas declaraciones acompañado por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, el mismo día en el que se abría el plazo de licitación.

La presentación de ofertas por parte de las empresas finalizará el próximo 30 de enero y el proyecto contempla un periodo de ejecución de 36 meses. Según ha anticipado Rueda, la previsión es que las obras puedan comenzar a inicios del segundo semestre de 2026.

La actuación contará con una inversión pública de 37,7 millones de euros y abarcará un trazado de 13,5 kilómetros, desde la glorieta de Nadela hasta el enlace de A Pobra de San Xiao, ya en servicio. El proyecto incluye actuaciones de especial complejidad técnica, como la construcción de enlaces en O Corgo y Maceda, un cruce inferior bajo la autovía A-54, dos viaductos sobre los ríos Chamoso y Neira, así como la ampliación de 13 pasos superiores y siete inferiores.

Rueda ha subrayado que esta actuación permitirá consolidar un eje estratégico que "vertebrará todo el sur de Lugo", destacando que contar con infraestructuras modernas y bien planificadas supone "una mejora directa en los tiempos de desplazamiento, la comodidad de la conducción y la seguridad de los usuarios".

REDUCIR LOS TIEMPOS DE VIAJE

La transformación del actual corredor en una vía de alta capacidad permitirá reducir de forma notable los tiempos de viaje y facilitar adelantamientos seguros, al disponer de dos calzadas con dos carriles por sentido.

Esta configuración ofrecerá una conducción más fluida y previsible, mejorando la comunicación entre Lugo y la comarca de Sarria y reforzando la conexión con grandes ejes estatales como la A-6 y la A-54, que confluyen en el nudo de Nadela.

La nueva infraestructura contará con una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora, una medida que beneficiará de forma directa a miles de usuarios, "entre ellos los más de 8.000 vehículos que circulan diariamente por este tramo, así como a transportistas y profesionales que utilizan esta vía de manera habitual. En conjunto, se estima que alrededor de 100.000 personas se verán favorecidas por la mejora de este itinerario", subrayó el presidente.

ESFUERZO INVERSOR

Durante su intervención, Rueda enmarcó esta actuación dentro de la estrategia global de la Xunta en materia de infraestructuras viarias en la provincia de Lugo, citando como ejemplos recientes la presentación de la nueva Variante Este de Viveiro o las obras de modernización de la carretera hacia Ourol.

A este esfuerzo inversor se suma, según destacó, "una política de conservación de la red autonómica que contará en 2026 con un presupuesto récord de 71,6 millones de euros para el mantenimiento de los 5.500 kilómetros de carreteras de titularidad autonómica".

Finalmente, el presidente resaltó el compromiso del Gobierno gallego con la vertebración territorial de Galicia y recordó que actualmente más del 90% de la población gallega reside a una distancia reducida de vías de altas prestaciones y libres de peaje, un objetivo que, afirmó, seguirá guiando la planificación de las infraestructuras en los próximos años.