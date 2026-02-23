La Xunta lleva a la Justicia el 'no' del Gobierno a informarle del proceso europeo por la prórroga de la AP-9

Reunión del Consello de la Xunta. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ha acordado este lunes recurrir a la Audiencia Nacional (AN) ante la "negativa" del Gobierno central a darle información en relación al proceso abierto en Bruselas por la prórroga de la AP-9.

Así lo ha ratificado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al término de la reunión semanal del Ejecutivo, en una comparecencia de prensa en la que ha incidido en que Bruselas no solo cuestiona el cumplimiento de la normativa comunitaria, sino que la Comisión Europea ha advertido que España podría ser llevada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no adopta medidas.

Rueda ha recalcado que el Gobierno gallego le ha pedido de forma reiterada tener acceso a las alegaciones estatales a este proceso sobre una prórroga autorizada en su día por un Ejecutivo estatal liderado entonces por el 'popular' José María Aznar, al entender que se trata de "un asunto de máximo interés" para la Comunidad.

Ante la "negativa" estatal a facilitarle estos datos, el presidente gallego ha ratificado que a la Xunta no le queda "otro remedio" que actuar por la vía judicial.

De este modo, ha explicado que presentará un recurso en la Audiencia Nacional para tratar de que se "obligue" al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez a trasladar al Gobierno autonómico los detalles que demanda. "Lamentamos que tenga que ser así", ha zanjado.