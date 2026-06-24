La Xunta mantiene activadas alertas por calor, pero sin zonas en nivel rojo de riesgo

Archivo - Decenas de personas en la playa de Samil, a 31 de mayo de 2025, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Xunta mantiene activadas las alertas por episodio de calor, pero desde este miércoles no hay ninguna zona en nivel rojo de riesgo, según los datos de MeteoSalud y MeteoGalicia.

De esta forma, según ha informado el Ejecutivo gallego en un comunicado, el nivel naranja (2) afecta a las zonas isoclimáticas de A Mariña lucense, centro de Lugo, montaña de Lugo y Valdeorras.

Por su parte, el nivel amarillo (1) estará activo en las zonas del noroeste e interior de A Coruña, sur de Lugo, noroeste de Ourense, Miño de Ourense, sur de Ourense, montaña de Ourense e interior de Pontevedra

MeteoGalicia informa de que, a partir de este miércoles, la masa de aire cálido comenzará a retirarse progresivamente y remarca que el martes fue la jornada con las temperaturas más elevadas de este episodio.

En el ámbito deportivo, la Xunta, a través de la Secretaría Xeral para o Deporte, suspendió la actividad federada y del programa Xogade al aire libre, salvo los deportes náuticos y acuáticos federados, entre las 12.00 y las 17.00 horas de este miércoles en las zonas afectadas por la alerta naranja: montaña, centro y A Mariña, en la provincia de Lugo, y Valdeorras, en la de Ourense.

La Consellería de Sanidade ha recordado que la exposición a temperaturas excesivas puede provocar problemas de salud como mareos, cansancio, debilidad, fatiga, calambres musculares, síncopes, deshidratación, insolación y golpes de calor.

Por ello, ha insistido en la necesidad de extremar las precauciones entre los colectivos más vulnerables, entre ellos las personas mayores de 65 años, los menores de cuatro años, especialmente los menores de un año, las personas con patologías crónicas y quienes desarrollan actividades laborales o deportivas al aire libre.