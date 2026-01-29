La Xunta mantiene en seguimiento el caudal de siete ríos ante el riesgo de inundaciones

Desbordamiento del río Lérez a su paso por la zona recreativa de Lodeiro en la parroquia de Campo Lameiro, a 26 de enero de 2026, en Campo Lameiro, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Xunta mantiene activo el Plan Especial ante el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal), en fase de preemergencia, y actualmente están en seguimiento el caudal de siete ríos.

Así, en la actualización del plan realizada en la mañana de este jueves se encuentran en seguimiento los ríos: Mero, en Cambre; Barcés, en Abegondo; Valiñas, en Culleredo; Tambre, en Trazo; Cabeiro, Redondela; Oitavén, en Soutomaior; y el Arnoia, Baños de Molgas.

De esta forma, piden a los ciudadanos que para reducir riesgos abandonen cuanto antes las actividades que puedan realizar en los espacios fluviales; no cruzar nunca una zona inundada; si el agua alcanza el vehículo, salir de inmediato y buscar un lugar elevado; y en caso de inundación de la vivienda, se debe acceder a la parte más alta y esperar ayuda.