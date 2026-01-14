La Xunta se muestra "muy decepcionada" con una financiación "funesta" para Galicia y "a espaldas" de comunidades

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (6i), y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (5d), durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a 14 de enero de 2026, en Madrid - Alberto Ortega - Europa Press

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha dicho que Galicia se marcha "muy decepcionada" de la propuesta de financiación presentada por el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) por ser "funesta" para la comunidad gallega. "No ha dejado contenta a ninguna comunidad autónoma, excepto a Cataluña", sentencia.

A preguntas de la prensa tras la reunión en Madrid, Corgos se ha quejado de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha aportado datos adicionales a los de la rueda de prensa de la pasada semana. "Pensamos que, como consejeros de Hacienda, nos merecíamos tener acceso a la información detallada", reprocha.

Así, echa en falta "los cuadros, las métricas y a la justificación de las variables utilizadas en el modelo para llegar a los resultados que ha anunciado".

"La verdad es que esta propuesta de sistema de financiación solamente consiste en un anuncio de un incremento de recursos así para todas las comunidades autónomas, como si estuviéramos un poco en un saldo", censura el conselleiro.

Corgos cuestiona "la génesis del modelo" que "viene precocinado". "Se trae aquí un modelo que ha pactado a espaldas de las comunidades autónomas, entre el señor Sánchez y el señor Junqueras", recrimina.

"Lo que no queríamos era que nos presentaran ya hecho aquí un modelo diseñado a la carta a nuestras espaldas", lamenta, pues "se sigue la misma forma de actuar que se ha seguido con el tema de la propuesta de asunción de deuda por parte de la Administración General del Estado".

SIN NEGOCIACIÓN BILATERAL

"Creemos que lo que afecta a todas las comunidades autónomas se debe negociar entre todas, que es por otra parte lo que dice la Constitución y lo que dice el Tribunal Constitucional, y se lo hemos tenido que recordar a la ministra también", ha proseguido en sus críticas.

Preguntado sobre si está dispuesto a un negociación bilateral con el Estado, Corgos defiende que la negociación debe ser "en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera".

Recuerda que "no es cierto" que no quieran negociar un nuevo modelo, sino que debe ser de forma conjunta, puesto que el Gobierno "ha puesto encima de la mesa 21.000 millones de euros".

"Cuando todo el mundo te está diciendo por ahí no vayas, por ahí no vayas, igual debería reflexionar un poco y tratar de hablar con las comunidades autónomas y buscar más puntos de encuentro, que es lo que le estábamos pidiendo", avisa Corgos a Montero.

Cuestionado sobre si Galicia se sumaría a este modelo, tras hablar la ministra de adscripción voluntaria, Corgos ha señalado que es "muy improbable" que salga adelante en Cortes.

Y sobre si Galicia contempla recurrir a la justicia, el conselleiro dice que "no corresponde ahora hablar", pues "queda recorrido" y espera que la ministra sea capaz de recapacitar y "sentarse con las comunidades autónomas a reformular el modelo".