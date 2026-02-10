La Xunta no cerrará la escuela infantil de Lugo afectada por el brote de sarna y "sigue investigando" la situación

LUGO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia no cerrará la escuela infantil de Gregorio Sanz a pesar del brote de sarna detectado en el centro, en el que dos profesores podrían estar afectados.

Así lo ha trasladado esta tarde de martes la Consellería de Sanidade, que ha explicado que se ha puesto en marcha el protocolo de actuación "y que se sigue investigando" la situación.

Las actuaciones previstas para estas primeras horas consisten en la comunicación de la situación a las familias y buscar si existen más casos relacionados, indicando el tratamiento preventivo necesario a las personas que fueron contacto estrecho con los afectados. "El tratamiento preventivo de los contactos evita que estos se conviertan en casos, reduciendo así las fuentes de reinfestación y de contagio", aclaran.

La sarna, causada por el ácaro Sarcoptes scabiei, se transmite principalmente por contacto directo y prolongado piel con piel y los síntomas pueden tardar en aparecer entre 2 y 8 semanas.

El cierre del centro, que es una medida "que no se contempla", no entra dentro de las actuaciones reguladas en los protocolos por este tipo de afectaciones, según informan en Sanidad, indicando también que los casos confirmados deberán excluirse del centro hasta pasadas 24 horas del inicio de un tratamiento eficaz. El resto de usuarios pueden seguir acudiendo al centro siempre que no presenten síntomas, que en este caso son lesiones cutáneas y picor.

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Lugo informó en la mañana de este martes de la activación del protocolo sanitario tras detectarse la posible afectación de dos profesores del centro de educación infantil por sarna.

Desde el Consistorio, al tratarse de un centro municipal, se informó a la Red Gallega de Vigilancia en Salud Pública, dependiente de la Subdirección Xeral de Información de Saúde e Epidemioloxía del Sergas sobre la situación, que se hizo cargo de la misma a continuación.