La Xunta organiza este sábado una jornada sobre los avances en la investigación de la Cova do Santo, en Rubiá (Ourense)

Cova do Santo, en Rubiá (Ourense) - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia organiza este sábado una jornada divulgativa en el centro de visitantes del Parque Natural de la Serra da Enciña da Lastra, en Rubiá (Ourense), con el fin de dar a conocer los últimos avances en la investigación sobre los hallazgos de la Cova do Santo, una cavidad calcárea localizada en Pardollán.

Según ha recordado la Xunta en una nota de prensa, en el año 2025 un equipo de investigación del área de Prehistoria de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), con el apoyo del personal del Parque Natural, retomó los trabajos en este enclave, llevando a cabo la primera excavación arqueológica sistemática con el objetivo de caracterizar los restos encontrados.

En este sentido, el Ejecutivo ha subrayado que la cueva está considerada el yacimiento de la Edad del Bronce con mayor número de restos humanos documentados en Galicia, de ahí la importancia de dar a conocer los principales resultados obtenidos en el marco de estos trabajos así como las líneas de investigación actualmente en desarrollo.

La actividad, que se celebrará a las 11.00 horas y será impartida por Diego Lombao y José Rabuñal, del Centro de Investigación Interuniversitario de los Paisajes Atlánticos Culturales, está abierta al público hasta completar la capacidad de la sala.

Esta iniciativa se enmarca en el programa de divulgación científica en los parques naturales de Galicia, promovido por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático en el marco de las actividades de uso público de estos espacios protegidos, con el fin de dar a conocer los proyectos de investigación que desarrollan tanto la Consellería como las universidades y centros de investigación gallegos.