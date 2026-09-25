La Xunta pide a Alcoa que ponga fecha al inicio de la construcción del horno de ánodos

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, se reúne con el director de Operaciones de Alcoa en España, Álvaro Dorado - XUNTA

LUGO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha pedido a Alcoa que ponga fecha y presente cuanto antes un calendario claro con los plazos en los que se va a desarrollar la construcción del horno de cocción de ánodos en el complejo industrial de San Cibrao, en el municipio de Cervo (Lugo).

La conselleira ha mentenido una reunión este viernes con el director de Operaciones de Alcoa en España, Álvaro Dorado, en la Oficina Económica de Galicia en Madrid, para tratar la situación de la factoría de A Mariña lucense.

La conselleira ha trasladado a la compañía el carácter "estratégico" que tiene el horno de cocción para que la planta pueda seguir funcionando y produciendo aluminio. Remarca que Alcoa tiene otorgada una inversión de 40 millones de euros del Perte de Descarbonización para cofinanciar su construcción y que la empresa le ha trasladado que "acepta" esta subvención, por lo que tendrá cinco años para llevar a cabo la inversión y espera que "próximamente se confirme".

Por lo tanto, Lorenzana considera que "la empresa tiene que ponerse a trabajar en esta infraestructura cuanto antes".

En la reunión, también se abordó la situación de los parques eólicos de tramitación estatal que suministrarán energía al complejo de San Cibrao, dado que el Gobierno sigue sin convocar sus respectivos permisos de acceso y conexión después de que caducasen.

Sobre este extremo, Lorenzana expone que Alcoa está "muy preocupada por los precios energéticos", por lo que cree necesario que el Gobierno central "mantengan subvenciones relativas a derechos de emisión". Asimismo, reclama estatuto para industrias electrointensivas para la "viabilidad" a medio y largo plazo.

Por su parte, fuentes de Alcoa indican a Europa Press que esta reunión de trabajo forma "parte del diálogo y trabajo continuo" con las administraciones públicas, los empleados y otros grupos de interés "para identificar la vía más sostenible para el futuro de las operaciones en San Cibrao".