La Xunta pide a la empresa de la restauración de Monte Neme un informe de obras y una propuesta para actuar tras rotura

Rotura y desbordamiento de una antigua balsa minera en Monte Neme, a 31 de enero de 2026, entre Malpica y Carballo, La Coruña, Galicia (España). El colapso de la balsa ha provocado el arrastre de miles de toneladas de agua, lodo, tierra y piedras ladera a - M. Dylan - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha solicitado a la empresa encargada de la restauración de la explotación minera de Monte Neme, entre Carballo y Malpica (A Coruña), un informe sobre estas obras, así como otro a la dirección contratada para esta actuación.

Según explican fuentes de la Consellería de Economía e Industria a Europa Press, se solicitan estos dos informes --que deben recoger las actuaciones realizadas hasta la fecha-- tras la reunión mantenida este lunes entre representantes del Gobierno gallego, el Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños y la UTE de empresas responsables de las obras de rehabilitación de Monte Neme.

Además, la Xunta solicita a la empresa que presente una propuesta de cómo actuar a partir de ahora en la zona tras la rotura el pasado sábado de una balsa con residuos mineros, la cual debe ser validada por el director de obra.

Asimismo, la Administración gallega consulta al director de obra acerca de cuáles pudieron ser, a juicio técnico, las causas que motivaron el incidente.

Finalmente, en el encuentro se ha acordado, junto con técnicos del municipio coruñés de Malpica, el acondicionamiento de la zona para evitar el acceso al lugar afectado por la rotura, así como las posteriores labores de limpieza en las pistas forestales afectadas.

Este mismo lunes, Ecoloxistas en Acción ha presentado una denuncia penal en los juzgados de Carballo contra la Xunta por supuestos delitos contra el medio ambiente en relación con el vertido tóxico de una de las balsas de residuos mineros de la mina de Monte Neme.

Al respecto, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, espera que haya unas conclusiones "rápidas" sobre las causas de la rotura de esta balsa "por si hay que actuar en consecuencia", a la vez que ha criticado esta denuncia contra la Xunta. "Ya sé que hay algunos que hacen lo de siempre, una denuncia penal sin esperar siquiera a un dictamen técnico que se va a producir muy poco tiempo después de que se produjese este desprendimiento", lamenta.