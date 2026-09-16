La Xunta pide al Gobierno central que permita el acceso completo al Pazo de Meirás

Acto en el Pazo de Meirás en homenaje a la figura de Emilia Pardo Bazán - MONCHO FUENTES

A CORUÑA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha reiterado su solicitud para que el Gobierno central permita el acceso completo al Pazo de Meirás. Así lo ha trasladado el director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, que ha lamentado que no se puedan visitar todos los espacios.

Esto lo ha señalado con motivo del acto celebrado en el inmueble por el 175 aniversario del nacimiento de Emilia Pardo Bazán, que se celebró en el pazo, situado en el ayuntamiento coruñés de Sada.

"Desde el Gobierno gallego lamentamos que, transcurridos casi seis años desde la recuperación por parte del Estado de su titularidad, aun no se puedan visitar todos los espacios", ha sostenido Lorenzo. Por este motivo, ha emplazado al Ejecutivo central a "completar los trámites que posibiliten su total apertura".

En todo caso, ha considerado necesario que, previamente, el Estado debe llevar a cabo "las obras necesarias en el inmueble con el objeto de garantizar tanto las buenas condiciones del edificio, como la seguridad de los visitantes", además de recordar que se trata de un Bien de Interés Cultural.

Mientras, ha avanzado que desde el Gobierno autonómico "ya se está elaborando" un plan director con respecto a los posibles usos, que actualice el presentado por la Xunta en 2020, "con el objeto de que abarque a la totalidad de la historia del Pazo de Meirás, incluyendo tanto el legado de Emilia Pardo Bazán como el proceso por el se convirtió en propiedad del dictador", ha concretado.

ACTOS

Y es que en la jornada en la que se ha celebrado el 175 aniversario del nacimiento de Emilia Pardo Bazán, las Torres de Meirás han sido el marco escogido para reivindicar este espacio como idóneo para mantener la Memoria Pardobazaniana, según el manifiesto hecho público con esta ocasión.

Carmen Colmeiro, condesa de Pardo Bazán y presidente de la Asociación ProLegado Emilia Pardo Bazán, su vicepresidente, Miguel Cadenas; Anxo Lorenzo, director xeral de Cultura de la Xunta de Galicia y Benito Portela, alcalde de Sada, participaron en el acto.

Mientras, la Real Academia Galega (RAG) ha organizado, también con motivo del 175 aniversario del nacimiento de la escritora, una jornada en A Coruña en la que que Pedro Feijoo, Inma López Silva y Ana Viéitez han procedido a la lectura de sus relatos policíacos.

Por otra parte, la RAG avanza que la Casa-Museo Emilia Pardo Bazán presentará al público una edición conmemorativa que incluye 'El indulto', que también estará disponible en versión digital. La historia, pionera en la denuncia de la violencia de género, inspiró la primera serie de cortometrajes escénicos de la institución académica.