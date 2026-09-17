La Xunta pide "no alarmar" a la población y garantiza que el vertido de Tordoia no llegará a Santiago de Compostela

Archivo - La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, responde a una pregunta en el Parlamento. - XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad y ha pedido evitar el "alarmismo" ante el vertido de purín originado en una explotación ganadera de Santaia, en Tordoia (A Coruña). Asimismo, ha incidido en que, con los datos actuales, la contaminación no llegará a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Santiago ni provocará afecciones en los ayuntamientos de Trazo u Oroso.

En declaraciones a los medios en Santiago, la conselleira ha subrayado que este mismo jueves se han reunido el director de Augas de Galicia, las alcaldesas de Trazo y Santiago, el alcalde de Oroso y ha confirmado que también se ha invitado al regidor de Ames.

Según ha recordado Vázquez, el dispositivo de emergencia se activó tras recibir la llamada de alerta en el 112, contando con la colaboración del Ayuntamiento de Tordoia, así como con el despliegue de cisternas de particulares y de empresas contratadas para la absorción del purín.

Asimismo, se han instalado barreras continuas compuestas por paja, arena y tierra --considerados grandes filtradores naturales-- y se ha procedido a la extracción de agua en esos puntos de retención, situados a unos 20 kilómetros de la capital gallega.

Con todo, Vázquez ha incidido en que las analíticas continuadas en 20 puntos de control, con mediciones antes y después de las barreras, confirman que los parámetros en el río Tambre se sitúan por debajo de los umbrales de riesgo y el agua es apta para el consumo humano.

Por ello, ha descartado cortes en el suministro y ha reiterado que no existen motivos para la alarma.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente de Santiago, Xesús Domínguez, ha explicado que el Ayuntamiento compostelano trabaja de manera anticipada ante todos los escenarios posibles, incluido el supuesto de que la contaminación pudiese aproximarse a la ETAP.

En este marco, la administración local ha activado líneas de actuación preventiva: mantener al máximo la capacidad de los depósitos de la ciudad, suspender el riego y el baldeo de calles, y apelar a un consumo responsable de agua por parte de los ciudadanos.

INVESTIGACIÓN

Por su parte, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha señalado que ha hablado con la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, para analizar la situación y trasladarle "la disposición del Gobierno para colaborar en lo que sea necesario, aunque se trata de una competencia autonómica".

Igualmente, ratifica que el Seprona está investigando los hechos. El pasado miércoles fuentes de la Guardia Civil. consultadas por Europa Press. confirmaban que el Seprona está "investigando el tema, analizando la documentación y los permisos de la balsa".