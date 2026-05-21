La Xunta precisa que "acata" el plan estatal de vivienda, pero no lo aprueba por "insuficiente y sin consenso"

Rolda De Prensa Posterior Á Reunión Do Consello Da Xunta - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Vivenda precisa que la Xunta "acata" el plan estatal del ramo, pero no aprueba cómo está hecho, al considerarlo "incompleto, insuficiente, y sin consenso", además de llegar "tarde".

En declaraciones a los periodistas después de la conferencia sectorial, la titular del departamento autonómico, María M. Allegue, ha advertido de que este "retraso" implica "un año perdido" en convocatorias de ayudas "tan importantes" como las dirigidas a comunidades de propietarios, para el alquiler y para promotores que quieran construir vivienda protegida.

En la conferencia sectorial, los gobiernos de todas las comunidades autónomas, reunidos este jueves en la conferencia sectorial de vivienda, han aceptado la propuesta de reparto de los fondos del plan estatal de vivienda, por lo que recibirán los importes en los próximos meses y podrán comenzar las actuaciones durante el segundo semestre del año, según el ministerio.

En todo caso, la conselleira ha reiterado que es un plan "que llega tarde, con muchísimo retraso", puesto que "tenía que estar operativo desde el 1 de enero" y "aún no es definitivo". Según ha indicado, "tiene que volver a llevarse a Consejo de Ministros, volver a celebrarse otra conferencia sectorial, transferir los fondos y conveniar con las comunidades autónomas", de ahí el "año perdido".

Allegue también ha censurado que "se ha establecido sin consenso" pues "vino impuesto" y se dio a conocer "a las comunidades al tiempo que a la ciudadanía"; ha criticado que es "poco flexible" ya que "marca qué programas, qué requisitos, cómo contratar y cómo cofinanciar" y ha lamentado que "lo que no puede ser es que Galicia quintuplique los fondos y el estado solo los duplique". Por eso lo ve "totalmente insuficiente".

En este sentido, ha argumentado que estas ayudas "alcanzan para poco más de 600 viviendas al año", lo que ha confrontado con el objetivo de la Xunta de construir --en colaboración público-privada-- 20.000 viviendas.

"NECESITAMOS ESA FINANCIACIÓN"

"Galicia tiene que acatar este plan. No aprobar, pero lo acataremos porque necesitamos esa financiación", ha dicho la conselleira.

En concreto, el nuevo plan estatal movilizará una inversión total de 7.000 millones de euros, de los que 800 millones se distribuirán entre las comunidades autónomas en 2026 para el desarrollo de políticas públicas de vivienda durante la primera anualidad. En Galicia, el Gobierno movilizará 399 millones.

En cuanto al ministerio, la titular de Vivenda ha recriminado que "tiene acostumbrados a esa propaganda, a ese humo estéril" y ha asegurado que incluye "exigencias tan absurdas como que obligue a invitar a la ministra a cualquier acto que se haga que tenga cofinanciación del estado con el apercibimiento o la consecuencia de perder esos fondos del estado".